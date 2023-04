Carlos Mouriño, presidente del Celta de Vigo, analizó el futuro del jugador gallego Gabri Veiga, en una visita a la sede central de EFE antes de enfrentarse el sábado al Real Madrid (21:00 horas CET, -2 GMT), y aseguró que "no" le "consta" que a Florentino Pérez, presidente del conjunto blanco, le "guste" el futbolista o se haya interesado en su fichaje.

Un Gabri Veiga que tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de euros y que Mouriño asume que se marchará por las ofertas "mareantes" que le han llegado.

- El Celta visita el Santiago Bernabéu, donde no gana en Liga desde hace 16 años. ¿Cómo afronta el equipo el partido?

- Tenemos fundadas esperanzas en que este año se rompa esta racha porque el equipo está en un buen momento. Tenemos un equipo que puede perder con cualquiera y darle mucha guerra a cualquiera.

-Un jugador para romper esa racha es Gabri Veiga. ¿Qué nos puede decir de su futuro?

-Ya es un presente. Ha demostrado que tiene una calidad impresionante y que es un jugador tremendamente completo. A nosotros, esté dónde esté, como canterano del Celta, nos va a dar mucha satisfacción y orgullo verle triunfar.

- Uno de los clubes que suenan como interesados en Gabri Veiga es el Real Madrid. ¿Le consta si a Florentino le gusta Gabri Veiga?

-No lo sé, no me consta. Con nosotros no ha habido ningún contacto, no sé si lo ha tenido con el jugador. El Real Madrid nunca se dirigió al club y no tiene por qué hacerlo. Es un trato, dadas las circunstancias que tiene el jugador con el club, que quien se interese en su fichaje tiene que arreglarlo con el futbolista. No sé si el Real Madrid tiene esa inquietud, y yo no puedo confirmarla porque con el club no la ha habido.

-Pero sí ha hablado de varios clubes interesados formalmente. Y usted es inflexible con el precio de su salida, su cláusula, 40 millones de euros.

-Tiene que ser así. Somos un equipo muy de cantera y mantener a un canterano en nuestro equipo es un gran éxito. Nosotros siempre decimos que no lo vendemos, pero nos lo van a comprar; quiero hacer esa gran diferencia. Que Gabri continuara con nosotros sería un gran éxito, pero también lo es si conseguimos venderlo en ese precio.

-¿No hay esperanza en que se quede?

-Creo que no, porque se mueve en cifras mareantes. Como presidente del Celta puedo mandarle a mi afición todos los mensajes de esperanza que pueda, pero les estaría engañando. Nosotros tenemos que mantener un enorme equilibrio con la cantera, y lo hacemos con unas cláusulas factibles para el jugador. Estos jugadores tuvieron, en formación, oportunidades de irse a otros equipos y han preferido quedarse con nosotros porque tenían una posibilidad de jugar. Esto tenemos que compensarlo. Y lo hacemos diciéndoles que si triunfan y se quieren ir, tendrá una buena oportunidad de hacerlo.

Hay que hacer esto porque, si no, no podemos jugar con las mismas bazas que otros equipos, que, desde niños, se llevan a los jugadores y a sus padres, con sueldos para ellos... no podemos luchar contra eso.

Ahora, pensar que con esas cifras mareantes que le han llegado al jugador, y que algunas nos han llegado a nosotros, puedo hacerme ilusiones... no sería real. No tenemos duda de su celtismo, pero somos muy comprensivos con una oportunidad que te da la vida y que tienes que aprovechar.

-Uno de los 'culpables' del buen momento que vive el Celta es Carlos Carvalhal, quien llegó al club el 2 de noviembre. Firmó un contrato de corta duración. ¿Trabajan ya en su renovación?

-Sí, por supuesto. Nos gustaría. Siempre he tenido un gran inconveniente porque me gustan los entrenadores a largo plazo y nunca los he tenido. Entonces, me gustaría tenerlo aunque a la vez reconozco que él quiere dar pasos en corto, muy seguros. Estamos hablando de su renovación, sí, y nos gustaría que siguiera con nosotros porque confiamos mucho en él.

-Si pudiera fichar a un jugador del Real Madrid, ¿por quién se decantaría?

-Hay jugadores que me gustan mucho. Tendría que destacar a los veteranos, pero ya no son para destacar. Son extraordinarios, pero me quedo con los jóvenes. Con Fede Valverde, que me encanta como juega; con Rodrygo, que me gusta más que Vinicius... Luego, hay un jugador que va a tener un futuro extraordinario que es Camavinga; tiene cosas de verdadero crack.

-Iago Aspas volvió a la selección. ¿Fue un espaldarazo a su gran rendimiento?

-Él lo necesitaba. No sé si va a tener continuidad o no, pero la merece y la gana. Si consigue el quinto Zarra, que está en la pelea, sería impresionante porque superaría a Villa, que tiene cuatro, el que más. Él tiene la ilusión de que puede continuar, y nosotros la respaldamos.

-El 23 de agosto es la fecha para empezar con los festejos del centenario del Celta de Vigo. ¿Cómo van los preparativos?

-Fantásticos. Está teniendo mucha repercusión. Tenemos muchísimos actos y culminará con el himno de C. Tangana. Para nosotros es un punto importante. Todavía no lo he escuchado. Siempre digo que nosotros no debemos intervenir con los directores técnicos en las alineaciones, con los artistas no debemos decirles lo que deben hacer (ríe). Él sabe muy bien de su trabajo y tiene un gran cariño por el Celta, será un éxito.