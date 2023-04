Carlos Carvalhal, aunque acepta que su equipo no jugó bien y que el encuentro se desarrolló conforme a los parámetros que el Mallorca prefería, no ocultó su desesperación por las perdidas de tiempo del rival y sobre todo por el escaso tiempo de prolongación que Ortiz Arias determinó tanto en la primera parte, un minuto, como en la segunda, cinco que fueron finalmente seis. Carvalhal, cierto que desde el tono reflexivo y sereno que le es propio, propone que el cuarto árbitro utilice un cronómetro para saber cuánto tiempo se pierde durante el partido.

“El ejemplo del Mundial no ha sido seguido por la mayoría de las ligas. En el Mundial hubo descuentos de 10, 12 o 15 minutos y eso no pasa ahora. No aprovechamos esa oportunidad para combatir la pérdida de tiempo”, afirmó el entrenador portugués en rueda de prensa.

Para evitar eso, Carvalhal expone que el cuarto árbitro debería usar un cronómetro: “No como lo hace en el balonmano, pero sí para saber cuánto tiempo se pierde cuando el juego está parado por una lesión o una sustitución. Soy defensor de que el cuarto árbitro, y no el VAR, utilice un cronómetro”, detalló.

Reconoció que a su equipo le costó crearle ocasiones de peligro al Mallorca porque defiende “con un bloque muy bajo”, y lamentó que en el segundo tiempo jugasen “más con el corazón que con la cabeza”.

“Tuvimos una gran ocasión para marcar en ese disparo de Renato Tapia, la posesión fue nuestra, pero esos datos no sirven de nada. Nos quedan nueve partidos por delante para seguir sumando. Intentaremos hacerlo ya el próximo sábado en el Santiago Bernabéu. Ha sido un percance en un camino difícil pero lo estamos haciendo muy bien”.

Además reveló que Veiga “ha estado con gastritis ayer y hoy no ha estado de lo mejor. Fran ha sido padre y su mujer tuvo un pequeñito problema y tuvo alguna inestabilidad los últimos dos o tres días”.