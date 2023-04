Un encuentro para la permanencia

Balaídos acogerá esta noche (21:00 horas, Movistar LaLiga) un partido en el que tanto el Celta como el Mallorca podrían dejar medio solucionada la temporada, pues la victoria les situaría a una distancia casi sideral de los puestos de descenso a falta de nueve jornadas para la clausura del curso. Dos puntos separan a celestes y bermellones (36 y 34, respectivamente), que caminan por la parte templada de la tabla. Ambos llegan a la cita tras sumar valiosos empates a domicilio: en Sevilla y en Valladolid. Carlos Carvalhal recupera una pieza importante como Gabri Veiga, aunque mantiene la duda de Carles Pérez, que arrastra molestias. El canterano Miguel Rodríguez es la baza que maneja el técnico de Braga como alternativa al atacante de Granollers. Por su parte, Javier Aguirre cuenta con hasta cuatro bajas en defensa. Ambos entrenadores, sin embargo, disponen de sus máximos goleadores, Iago Aspas y Vedat Muriqi (con 12 goles cada uno), para resolver un duelo en el que se espera que los locales lleven la iniciativa en el juego ante un rival que defiende bien, contraataca con peligro y domina las jugadas de estrategia.

De hecho, el Mallorca ha sido el único rival ante el que Carvalhal no ha podido sumar ningún punto como visitante. Los célticos cayeron en Son Moix con un gol de Dani Rodríguez, tras una mala acción defensiva de un Cervi que fue carrilero en una zaga con tres centrales. Desde entonces, el Celta no ha vuelto a disponer un sistema de cinco defensas, y no le ha ido mal en LaLiga. De pelear por no caer en el descenso, ha pasado a engrosar el grupo que aspira a la séptima plaza, aunque de ello depende el resultado que obtenga esta noche en casa, donde no pierde desde el 12 de febrero (0-1 ante el Atlético).

Ahora, Carvalhal dispone de un once consolidado, en el que apenas mueve piezas. Con Mingueza recuperándose de una lesión muscular desde finales de febrero, el cuarteto defensivo favorito del bracarense lo forman Mallo y Galán por los laterales, con Aidoo y Unai Núñez en el eje, por delante de un Iván Villar que se afianzó en la titularidad pese al fichaje de Diego Alves, que acaba de rescindir su contrato tras lesionarse en una rodilla. En la medular, Beltrán y Veiga son fijos; mientras que en los interiores, Luca de la Torre puede volver al once en detrimento de un Cervi que salió de inicio en Sevilla, y Miguel Rodríguez podría entrar por un Carles Pérez que arrastra problemas físicos. El redondelano se estrenaría como titular después de marcar su primer gol en la máxima categoría en el Sánchez Pizjuán. Aspas y Seferovic han sido la pareja de atacantes en las cuatro últimas jornadas y parece que repetirán ante el Mallorca.

Árbitro:iOrtiz Ariasi(comité madrileño) CELTA MALLORCA Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 Año de fundación 1916 Presidente Andy Kohlberg Temporadas en Primera 30 Estadio Son Moix 105 x 68 Capacidad 23.142 EN CASA 11º 12º

En la lista de convocados, Carvalhal ha incluido a Pablo Durán, ante las dudas de Carles Pérez y porque Solari vuelve después de un mes lesionado y no está, según el técnico, para afrontar muchos minutos. Christian Joel ejercerá de segundo portero hasta final de curso tras la marcha de Alves.

El Mallorca acude a Vigo con la ilusión de sumar a domicilio por segunda jornada consecutiva, tras el empate obtenido en Valladolid, aunque los de Aguirre no ganan como visitantes desde el 6 de noviembre, ante el Villarreal.

El técnico mexicano tendrá que realizar cambios en la defensa de cinco que suele utilizar por las bajas de José Copete y Jaume Costa, sancionados, además de Matija Nastasic y Ludwing Augustinsson, aquejados de dolencias físicas. Una de las opciones que tiene el ‘Vasco’ Aguirre para armar el bloque defensivo es cambiar de banda al lateral derecho Pablo Maffeo para que sustituya a Costa, y situar en su lugar al uruguayo Giovanni González, que regresa al equipo tras cumplir el partido de sanción junto al centrocampista ghanés Idrissu Baba. En el eje de la zaga se situarían Antonio Raillo, el eslovaco Martín Valjent y el sueco Dennis Hadzikadunic. Aguirre, asimismo, tendrá que decidir si mantiene a Manu Morlanes en la zona ancha, autor de uno de los tres goles en Zorrilla, tras varias semanas en el banquillo. Arriba, el “Pirata” Muriqi es indiscutible y la principal referencia ofensiva para ganar en Vigo un partido por la permanencia.