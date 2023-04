El viejo método de Aguirre se le atragantó otra vez al Celta. El Mallorca ganó en Balaídos en un partido que jugaron tal y como querían aunque eso supusiese tener que resistir durante hora y media las desordenadas embestidas de un Celta tan gris como falto de ideas.

Un solitario gol de Amath en un error de la defensa viguesa en el primer tiempo desequilibró el choque y cortó la racha del cuadro de Carvalhal, condenado ahora a una pelea menor, la de lograr la salvación. La ilusión de meterse en la guerra por el séptimo puesto parece ahora mismo una utopía.

El Celta pasó por el primer tiempo como un equipo al que levantan precipitadamente de la siesta y lo ponen a jugar un partido. Un dolor mucho más difícil de llevar si enfrente aparece un equipo como el Mallorca, la practicidad llevada a su máxima expresión, el conjunto más incómodo de la Liga con bastante diferencia.

Lentos e imprecisos los de Carvalhal se vieron demasiado pronto atrapados en la jaula de Aguirre. Un plan muy sencillo: retroceder, cerrar espacios a los delanteros vigueses y obligar a que todos los intentos llegasen en centros desde los costados. Una suerte en la que el Celta es una calamidad. El desconcierto llegó a tal punto que comenzaron a producirse los errores en la zona del campo donde no debían y en una de las pocas incursiones del Mallorca en el área de Iván Villar llegó una serie de errores en cadena que dieron pie al gol de Amath a los veinte minutos de juego.

No tuvo mucha respuesta el Celta, plano como pocas veces. Sin noticias de sus principales jugadores, el equipo dejó en muchos momentos la responsabilidad en manos de lo que fuese capaz de generar Miguel Rodríguez (titular en la derecha en lugar del tocado Carles Pérez). Y esa era mucha tarea para el redondelano. Apenas puede presentar el Celta alguna ocasión en el primer tiempo con el que consolarse ante un Mallorca encantado de que le dominasen porque ese era su plan.

Carvalhal trató de cambiar el plan de vuelo en el descanso con la entrada de Carles Pérez en un costado y de Paciencia (tal vez mejor adaptado a jugar sin espacios) en el lugar de Seferovic. Y los vigueses pusieron coto a la portería del Mallorca aunque siguieron sin generarle ocasiones. Los de Aguirre saben desenvolverse en esa clase de escenario, son un equipo preparado para sufrir y resistir. Carles Pérez sí fue capaz de generarle algún problema por la banda derecha, pero fue un simple espejismo porque apenas había noticias del portero mallorquín.

Carvalhal no tardó en sacar al campo todo lo que tenía en el banquillo, pero el conjunto rojillo no se movió un metro de donde estaba. Aunque eso supusiese verse asediado. Al Celta no se le puede negar que empujase, pero lo hizo sin apenas luces. Lo suyo era estrellarse una y otra vez contra la defensa del Mallorca, imperial ayer.

Con el paso de los minutos y la multiplicación de jugadores en el área rival, los vigueses sí dieron la sensación de tener alguna opción. Pero no encontraron ese último pase, ese remate salvador. Lo pudo tener Tapia en un remate imponente que se estrelló contra la escuadra y luego Larsen en una dejada de Hugo Mallo que Raíllo evitó en el último momento. Fue el canto del cisne de un Celta que ha elegido pelear por el premio menor.