Iago Aspas es el único delantero con el puesto asegurado. El moañés está en todas las ecuaciones de Carlos Carvalhal, que ha repartido los minutos entre el resto de sus delanteros sin contar con un “nueve” de referencia fijo. Desde la llegada de Seferovic sobre el cierre del mercado de invierno, el técnico ha ido moviendo sus piezas de ataque, primero con Larsen como primera opción, luego alternando al noruego con el suizo, y últimamente con Seferovic actuando de inicio y el noruego como revulsivo desde el banquillo. Pese a su pobre estado físico, el técnico celeste nunca ha dejado fuera de la ecuación a Paciencia, al que ha utilizado en minutos puntuales cuando ha sido necesario remontar. El punta luso fue el primer cambio en ataque de Carvalhal en el Sánchez Pizjuán y respondió reivindicándose con un gran gol. Su ratio goleadora es mejor que la del noruego (un gol cada 407 minutos) y algo peor que la del suizo, que necesita 402 minutos para marcar. Larsen suma 2 goles (los mismos que Seferovic y Paciencia), pero precisa 640 minutos sobre el verde para anotar. Y la competencia de Seferovic parece haber retraído un tanto al noruego, que presenta muchas virtudes, pero al que está faltando pegada. Larsen ha compensando en cierto modo su falta de gol con buenos números como asistente. Comparte el liderato de asistencias con Carles Pérez y Gabri Veiga, con 4 pases de gol.

Carvalhal no es, en todo caso, esclavo de los números. El preparador celeste se ha preocupado de elogiar a sus tres delanteros centro, desgranando las virtudes de cada uno de ellos: “Paciencia es más de apoyo, inteligente en el área. Larsen abre buena profundidad y tiene buen juego asociativo. Seferovic es muy rápido y profundo en las demarcaciones, ataca muy fuerte el espacio y es un gran finalizador de cabeza”. Cada uno en su estilo, todos son aprovechables.

Y con respecto a Larsen y los problemas que está teniendo para convertir en su primera temporada en LaLiga, el preparador celeste es partidario de la terapia de banquillo. “Si un delantero no marca goles a veces es mejor sacarlo del equipo”, relataba Carvalhal cuando el noruego aún no se había estrenado como goleador con el Celta. “Se va la presión de fuera, de los compañeros y así puede respirar un poco”, precisaba el preparador luso, que empleaba un curioso símil para describir la situación: “Larsen es un joven que tiene mucho potencial. Necesita madurar y va a crecer cada vez más. Nos gusta mucho su labor, cómo trabaja, cómo busca la profundidad e intenta conectar. El gol va a aparecer. A los delanteros les pasa como al kétchup, cuando se abre la bolsa sale todo”. Larsen marcó su primer tanto con el Celta al Villarreal en la jornada decimoséptima y repitió seis jornadas después en el Benito Villamarín, pero no ha vuelto a ver puerta desde entonces.

La teoría del kétchup no parece haber funcionado del todo y la competencia de Seferovic ha restado al escandinavo el impulso que necesitaba para adquirir regularidad a la hora de anotar. Paciencia, a quien Carvalhal considera su delantero más inteligente cerca de la portería, sigue en la pelea, a pesar de sus dificultades para aportar los minutos de alta intensidad que le gustarían al técnico,.

Por si tanta competencia no bastara, en el Sánchez Pizjuán se ha sumado a la ecuación Miguel Rodríguez, la última perla de la cantera celeste. El redondelano cambió con un gran gol el rumbo de un partido que parecía perdido y aparece como una nueva alternativa en ataque para los diez partidos de Liga que restan por disputarse. Miguel, no obstante, suplió contra el Sevilla a Carles Pérez y no es improbable que Carvalhal piense en el canterano como una alternativa al vallesano en la banda derecha, donde el técnico solo cuenta actualmente con Carles por lesión de Augusto Solari.