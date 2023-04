Más de cinco meses después, el Celta B volvió a caer derrotado ante su afición. No sucedía desde el ya lejano 29 de noviembre, fecha en la que el Castilla consiguió llevarse los tres puntos de Balaídos. Y llegó, precisamente, en una jornada en la que el resto de resultados brindaba a los vigueses una excelente oportunidad para afianzarse en puestos de play off y dejar a su rival más cercano a siete puntos de distancia.

El partido del conjunto de Claudio Giráldez ante Unionistas de Salamanca no fue bueno, especialmente en la primera mitad. El inicio de la segunda parte prometía mejores cosas hasta que el colegiado asturiano Jaime Ruiz Álvarez se convirtió en protagonista al señalar penalti en una acción entre Hugo Álvarez e Iván Chapela, en la que el jugador salmantino cayó desplomado dentro del área segundos después de notar un roce con el céltico.

El propio Chapela transformó el lanzamiento en el gol que acabaría dando la victoria a los suyos y Ruiz Álvarez volvería a ser protagonista en los instantes finales al sacar fuera del área un pisotón sobre la misma línea sobre el propio Hugo Álvarez, que hubiera brindado al Celta B la ocasión de lograr al menos el empate desde el punto fatídico.

Los cuarenta y cinco minutos iniciales mostraron a un filial céltico sin la alegría de otras ocasiones. Bien fuera por un exceso de ganas y precipitación, bien por la buena presión alta planteada de inicio por el Unionistas o bien porque en esta ocasión las piezas elegidas por Claudio Giráldez para su once inicial no acababan de encajar, el fútbol vigués no fluía como en citas anteriores.

Pese a todo, Miguel Rodríguez estuvo a punto de completar un inolvidable fin de semana y calcar el gol logrado con el primer equipo. Pero en esta ocasión ajustó demasiado un disparo raso que salió rozando el palo.

Eso sí, los salmantinos también tuvieron una buena ocasión pasada la media hora de juego, en un saque de esquina que acabó rematando Antonio Leal en muy buena posición a las manos de Ruly.

Giráldez no estaba muy contento con la primera parte de los suyos e introdujo dos variaciones en el descanso. Y la verdad es que se notaron ya desde el pitido inicial. Raúl Blanco aportó frescura y dinamismo a la ofensiva y Sotelo, sin tener su mejor día, daba fluidez, continuidad y profundidad al juego céltico.

Eran los mejores momentos de los locales. Raúl rozaba el gol después de una gran combinación con Miguel, pero su disparo se marchó fuera por poco. Mientras, el redondelano obligaba a Salva de la Cruz a detener en dos tiempos uno de sus temidos zurdazos.

Sin embargo, las buenas sensaciones se esfumaron de golpe al desvanecerse Iván Chapela dentro del área local y señalar el árbitro el punto de penalti.

El gol en contra desató el nerviosismo céltico y Unionistas pudo incluso aumentar la renta en un remate de Borja Díaz, que Ruly desvió con el pie a córner.

La expulsión de Nespral al derribar a Lauti cuando ya encaraba la portería visitante abría la puerta a más de diez minutos de esperanza para rescatar al menos un punto.

El Celta B lo intentó pero no estaba fino. Raúl estrelló la peligrosa falta provocada por Lauti en la barrera. Y Miguel no encontró portería tras un pase de Hugo Álvarez en una acción de estrategia.

El partido agonizaba con el filial volcado cuando Hugo Álvarez inventó un regate sobre la línea del área. El defensor le pisa y el árbitro pita. Sin embargo, cuando todos esperaban el penalti y la opción de igualar desde los once metros, el colegiado decide que la acción se produjo fuera del área, esfumándose la última opción céltica de evitar la derrota.

Ficha técnica

Celta B: Ruly, Iván López (Lauti, min.67), Javi Rodríguez (Fran López, min.88), Carlos Domínguez (Iker Losada, min.67), Gael, Medrano, San Bartolomé (Hugo Sotelo, min.46), Damián, Clemente Montes (Raúl Blanco, min.46), Miguel y Hugo Álvarez.

Unionistas: De la Cruz, Fran, Pedraza, Antonio Leal, Jon Rojo, Nespral, Óscar Sanz (Unai Veiga, min.71), Chapela (Mikel Carro, min.82), De la Nava (Borja , min.62), Juampa Barros (Beneit, min.46) y Losada (Ahm, min.71)

Goles: 0-1, min.58: Chapela, de penalti.

Árbitro: Jaime Ruiz Álvarez (Asturias). Expulsó con tarjeta roja directa al jugador visitante Nespral (min.81) y amonestó a Antonio Leal, Borja Díz y Ahm y al local Carlos Domínguez. Incidencias: Abanca Balaídos. Cerca de 2.500 espectadores.