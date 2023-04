Ser del Celta es una manera de estar en la vida. Es convocar a unos cuantos compañeros de comunión futbolística para repasar el presente que nunca se sabe si es el último minuto del pasado o el primero del futuro. Es sentarse en la Taberna de Eligio, pedirse un ribeiro y recordar a Domingo Villar, a quien tanto quise. Domingo era un celtista irredento, un catedrático de las categorías inferiores, capaz de señalarte a un jugador que al poco acabarías viendo en el primer equipo. Pienso en cómo disfrutaría hoy, aquí, viendo al Celta B en puestos de promoción, al Celta C a escasos puntos del playoff y al Juvenil A de líder en su categoría. Y en como empezaría a hablarme de las promesas que vienen…

Los celtistas, tan habituados a rumores de contratiempo, vivimos en un momento dulce aun sabiendo que la felicidad es algo escurridizo.

En busca de complicidades llamo a mi compay de tantas tardes celestes, al periodista Rodolfo Irago y le requiero para la pronunciación: “Es la hora del Celta -me dice-. El club atraviesa un momento que puede ser crucial para su futuro. El Centenario coincide con un gran estallido de felicidad deportiva, que esperemos que sea duradera; con la madurez de nuestro estandarte, Iago Aspas y con la espectacular explosión del talento de Gabri Veiga como símbolo de un trabajo muy bien hecho en la cantera y en la formación de jugadores y ahí están Joselu, Borja Iglesias, Bajcetic o Brais Méndez, entre otros. A Madroa, antes y Afouteza ahora son sinónimo de éxito.

La parte deportiva, que siempre es más coyuntural, se completa con una gestión económica y de promoción de la marca que está colocando al Celta entre los equipos más atractivos de la Liga. Los proyectos en torno a la nueva ciudad deportiva y la elección de C Tangana para el himno de los 100 años nos han dado un empujón evidente de proyección.

Yo he sido crítico con muchas decisiones de Carlos Mouriño, pero es indudable que le está dando al Celta un aval de gestión profesional y un valor añadido que necesitaba. El único gran nubarrón son sus malas relaciones con el alcalde. Si el club y el Ayuntamiento remaran juntos, todo sería más fácil.

Es el momento de dar un paso adelante. Seguramente no podamos retener a Gabri, pero sí debemos aprovechar esa gran corriente de ilusión celeste para acercar el equipo más a la gente, llenar Balaídos cada domingo y construir un club más fuerte que se mire en espejos como el de la Real Sociedad y que se consolide entre los mejores como el gran equipo gallego en la Liga. Otros parece que viven sólo de su pasado; nosotros tenemos el futuro en las manos”.

Esta pasión por el Celta es el dibujo de una de mis arquitecturas sentimentales: un origen, una ría y el cantar jubiloso de la “Rianxeira” en Balaídos.

Ser del Celta es llevar prendida en el corazón una iconografía cromática de galleguidad pura. “Arredor da bandeira azul e branca” como rezaba en el himno lírico de Ramón Cabanillas. Esos son los colores que nos llevan.

Somos lo que recordamos: tiempos grises y fríos, de tortuosas navegaciones, de vivir sin aliento; y tiempos de ilusiones y victorias: de haber cabalgado por Europa, matando villanos en Vila Park, de haberle sacudido al Benfica y a la Juve en Balaídos o al Milan en el mismísimo San Siro; haber caído al foso y haber entrado en la ley concursal pero decía Willian Wellman en su película “El cielo amarillo” que un desierto es un espacio y un espacio siempre se cruza.

Y en eso llegó Carlos Mouriño (era el año 2006) y mandó parar, ordenó el club y lo dispuso para que llegaran tiempos mejores bordados sobre una gestión que ya le sitúa entre las mejores de la máxima categoría del fútbol español. Nuestro presidente es el más longevo de la Liga, no es muy carismático pero sí un tipo serio y cumplidor, de palabra sostenida. Eso dice de él Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, al que un día en una entrevista radiofónica le preguntaron por Mourinho (el exentrenador del Real Madrid) y respondió: “Es muy amigo mío, un excelente gestor y un magnífico presidente”, un primoroso ejercicio de cinismo. El mismo Enrique me contó hace un par de años que cuando compró la productora Suevia Films de Cesáreo González se encontró con una placa conmemorativa firmada por la directiva del Celta de los años cincuenta con una emotiva dedicatoria para el productor y me dijo que se la regalaría a Mouriño, todo un detalle para festejar el centenario.

Seremos lo que soñamos ser camino de los cien años de historia, aposentados sobre una realidad fabricada en el aula filosófica del doctor Carvalhal, el profesor que dispone claridad en sus argumentos futbolísticos, el gestor actual de lo que sucede cada jornada y que ha sabido adaptar sus recursos a las circunstancias, maximizándolos para su uso alternativo. Cuánta tranquilidad atesoras cuando te encuentras a alguien que entiende, acepta y se adapta a tus limitaciones y sabe de tus aspiraciones. Decía el filósofo Walter Benjamin que “el que habla tiene enseñanzas para el que escucha”.

La periodista de la Cadena SER, Lucía Taboada tiene el encanto de una tarde de radio y una ironía, una audacia y una inteligencia de altura. La llamo y le cuento que ando en esto de juntar celtismos ilusionados: “Al fútbol lo mueven fundamentalmente dos cosas: el dinero y la ilusión -me señala-. En muchas ocasiones, ambas están entrelazadas: el dinero trae la ilusión. En otras, el dinero existe pero no puede comprar la ilusión. Y otras veces, las más conmovedoras, hay ilusión sin dinero. En cualquier caso, el fútbol sin ilusión no funciona, se convierte una cosa rutinaria, un deporte sin alma.

Quizá lo único positivo de pasar uno de esos periodos carentes de ilusión es el momento en el que vuelves a ilusionarte. A la ilusión entonces la devoras. Los celtistas estamos en uno de esos momentos de atracón: por el Centenario, por los resultados, por la inercia positiva, por Veiga, por Aspas, por el buen momento de la cantera o por la intuición de un proyecto deportivo nada cortoplacista.

Solo cabe esperar que este periodo ilusionante no se convierta en (otra) ilusión óptica”.

Después de unas cuantas temporadas con finales de supervivencia, Balaídos parece este año un territorio entre lo soñado y lo inventado, una geometría del descanso, uno de esos espacios en donde cada fin de semana la vida sucede recostada junto al blues del Río Lagares.

Ser celtista es sostener la caligrafía de una identidad y transmitirla como un polen sentimental de una generación a otra. Eso le sucedió a la actriz viguesa, Marta Larralde y así me lo cuenta: “No exagero si te digo, Manolo, que yo tengo sangre azul corriendo por mis venas. Y no porque tenga una descendendencia regia (aunque mi madre es una reina) sino porque mi padre lleva el celeste en lo más profundo de su corazón. Desde muy pequeña viví las alegrías y las decepciones del fútbol en la grada de Gol y, ya de adolescente, los primeros besos en Río Alto, entre corners y saques de banda .

Basta una llamada a mi padre para saber como vamos en la liga; que qué tal es el chavalito ese de la cantera, que si hay cambio de entrenador, que si matemáticamente entraremos en Europa... Su tono de voz es alegre y vivaracho, e imagino sus ojos, también azules, encendidos. ¡No hay tema que le guste más! Ya se siente mayor para acudir a Balaídos a esas horas intempestivas. Me dice: “¿Un partido a las 14:00? Y entonces, ¿cuándo se come?” Y a mí, en la distancia, se me empañan los ojos recordando aquellos domingos en los que íbamos a Balaídos, a las 17:00 de la tarde, cogidos de la mano y agitábamos la bufanda de rayas tejida por mamá, comíamos pipas y él se abrazaba a cualquier desconocido cuando el Celta marcaba. El Celta es casa”.

Una casa encendida por el entusiasmo, ese combustible que siempre está de paso, convertido este año en una voz polifónica de aliento y ánimos que nos lleve en andas hasta el mes de agosto en que festejemos, recién estrenada la nueva temporada, nuestros cien años de existencia. Decía la poeta estadounidense Anne Sexton que “un escritor es alguien que con unos muebles hace un árbol”, algo así le habrán pedido a C Tangana para el himno del Centenario. Para saber más acudo a una ráfaga interminable de celtismo, el ejecutivo de Sony Music, Gonzalo López. Cuando quiero saber algo preciso sobre algún músico acudo a su inagotable oráculo, él lo sabe todo sobre este genio musical madrileño: “Como celtista y vigués en la diáspora me llena de orgullo que el hijo de un celtista vaya a componer el Himno del Centenario de nuestro amado Celta. El celtismo nace y vive con uno para siempre y se transmite igual que mi padre me lo transmitió a mi; por eso me hace feliz que el elegido sea un artista al que admiro y aprecio como C Tangana: “Antón o fillo de Antón”, con quién mi primera conversación trató más del Celta que del trabajo que nos unía y que me presentó a su padre por ser celtista y ahora es para mi un nuevo amigo.

Pero hablemos de la parte artística. Que el Himno del Centenario vaya a ser compuesto por un creador que acumula 5 Grammys Latinos, que ha sido capaz de unir con gran éxito a diversas generaciones de nuestra música en su último álbum, que es uno de los más grandes y respetados letristas de su generación y que tiene una inmensa cultura musical, es todo un lujo del que el celtismo debe sentirse orgulloso. La repercusión será enorme, y no sólo eso, estoy seguro de que nos regalará una obra en consonancia con su forma de unir tradición y modernidad, que tenderá puentes, que calará, que perdurará y también de que compondrá este Himno dándole la importancia que para él y para todos los celtistas tiene. Antón, Pucho, C Tangana, “non e iñorante, nin ferido, nin duro, nin imbécil nin escuro”. Por eso nos entiende tan bien.

Si Manuel Jabois, un pontevedrés madridista escribió un himno para el Real Madrid, un madrileño celtista, (fillo do seu pai e da terra), nos quiere mostrar que el Celta no es menos universal que ningún otro. Él es muy capaz. Disfrutemos”.

Ser celtista es saber alimentar la ilusión y la esperanza por si algo extraordinario sucede, porque como dice la escritora californiana Joan Didion: “Es bueno alimentar fantasías porque son formas del pensamiento mágico”.

*Director de contenidos de Mediaset