El Celta asume que Alves no volverá

Las pruebas médicas practicadas a Diego Alves han confirmado que el portero brasileño sufre una grave lesión en su rodilla derecha. El Celta no ha ofrecido detalles sobre el alcance de la lesión ni el pronóstico de recuperación, pero asume que el guardameta no va a poder estar a disposición de Carlos Carvalhal por lo que resta de temporada. El club vigués no va a fichar a otro portero para cubrir la vacante de Alves. El brasileño ya fue contratado fuera de mercado entre los guardametas que estaban en paro y el club ha decidido que no va a volver a explorar esta posibilidad ante la escasa oferta existente.

Diego Alves jugará hasta junio en Vigo Las opciones son pocas y nada convincentes, con lo que en la Calle del Príncipe han decidido tirar con la gente de la casa en los 11 compromisos ligueros que restan por disputarse. Los responsables celestes valoran el buen trabajo que está desempeñando Iván Villar y creen que la portería estará bien cubierta con los porteros de las categorías inferiores, en caso de que el guardameta cangués sufriese algún contratiempo en el último tramo de LaLiga. El buen momento de juego del equipo, que en las últimas jornadas ha instalado en la zona templada de la tabla, más cerca de la zona europea que de los puestos de descenso, ha reforzado la idea de que el equipo está perfectamente capacitado para tirar con lo puesto lo que resta de Liga. Christian Joel, Ruly García y Coke Carrillo serán las alternativas a Iván Villar hasta final de curso. Las lesiones han castigado con mucha dureza a la portería del Celta en los últimos dos meses. A comienzos de febrero, ya con el mercado de invierno cerrado, Agustín Marchesín se fracturó el tendón de Aquiles, una de las lesiones más graves que pueden ocurrirle a u futbolista. El portero argentino fue operado con éxito en los días siguientes con un pronóstico de 8 meses de baja que lo dejaba fuera de juego para la actual temporada y buena parte de la siguiente. Iván Villar se afianza bajo el travesaño Carvalhal entregó los galones a Iván Villar y ante la imposibilidad de fichar a un portero en activo por el cambio de normativa, el Celta escogió a Diego Alves, un experimentado guardameta con larga experiencia en LaLiga, entre el ramillete de guardametas que se encontraban sin equipo. El brasileño firmó con el Celta hasta final de temporada, con lo que probablemente ya no volverá a entrar en ninguna convocatoria con el conjunto celeste. El buen desempeño de Iván Villar en los últimos dos meses de competición tranquiliza en la Calle del Príncipe. El club está “muy contento” con el rendimiento del meta cangués, quien esta misma semana recibió el Premio Estrella Galicia al mejor jugador celeste en el pasado mes de febrero, y consideran que tampoco existe alternativa de garantías al cangués entre los porteros que actualmente están en paro. Confían en que Villar aguante sin problemas los once partidos que restan y, si sufriese algún percance, creen que podrá solventarse con la gente del filial.