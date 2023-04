El portugués Carlos Carvalhal considera "un desafío muy grande" para su equipo el partido de este viernes contra el Sevilla, un rival con "una calidad por encima de la media" que se encuentra en una dinámica "diferente" tras la llegada de José Luis Mendilibar.

"Las victorias dan motivación. Su nuevo entrenador ordena muy bien a sus equipos, será un desafío muy grande pero veo al equipo capacitado para discutirle los tres puntos. Cuando éramos chicos y jugábamos en la calle soñábamos con jugar en estadios con un ambiente como el que habrá en Sevilla", indicó en su comparecencia ante los periodistas.

Recordó que en la primera vuelta hicieron "un gran partido" ante el conjunto sevillista pese al empate, y restó importancia a la baja por sanción del centrocampista Gabri Veiga porque tiene "varias opciones" en su plantilla para ocupar ese puesto. "La baja de Gabri no es un problema. Tapia, desde que volvió de la selección, tiene un ritmo mucho más alto y tiene nuestra plena confianza. Y Óscar Rodríguez es un gran futbolista, también es una opción", analizó Carvalhal.

Sobre su rival, dijo que tiene jugadores con nivel de "un equipo de Champions" y que con la llegada de Mendilibar apuesta por un sistema "más equilibrado", con dos medios "más posicionales" y jugadores "muy creativos" en el frente de ataque.

"Para ganar al Sevilla vamos a necesitar una pizca de suerte", confesó el entrenador del Celta, que insistió en el "orden" que le ha dado Mendilibar al Sevilla, un equipo que ahora intenta llegar "más rápido" al área contraria.

CHRISTIAN JOEL PASA A SER EL SEGUNDO PORTERO El hispano-cubano Christian Joel, hasta ahora portero del filial, terminará la temporada 2022-23 como segundo guardameta del primer equipo tras la lesión del brasileño Diego Alves, al que el club había recurrido en febrero para suplir a Agustín Marchesín. "No puedo decir nada —de la lesión de Alves— porque no hay una conclusión definitiva sobre el pronóstico, pero no parece una lesión de uno o dos meses, parece algo más grave", explicó el entrenador del Celta. Alves, que se encontraba sin equipo tras finalizar su vinculación con el Flamengo, llegó a Balaídos a principios de febrero tras la baja de larga duración de Marchesín, que sufrió una rotura del tendón de Aquiles. A la espera de los resultados de nuevas pruebas médicas, todo hace indicar que el brasileño sufre una lesión grave en su rodilla, por lo que, al igual que su compañero, también se perderá lo que resta de Liga.

Mendilibar: "El Celta no tiene nada que ver con el Cádiz"

José Luis Mendilibar, entrenador del Sevilla, afirmó en vísperas del partido de su equipo ante el Celta, que el rival "será muy difícil y no tiene nada que ver con el Cádiz", al que ganaron la pasada jornada por 0-2, ya que "es completamente diferente; ni mejor ni peor".

"Si le dejas espacios (al Celta), sabe aprovecharlos. No podemos dormirnos ni atrás ni en mitad de campo", advirtió este jueves en conferencia de prensa el técnico sevillista, que se estrenó con esa victoria en el cargo el pasado sábado ante otro rival directo por la permanencia, el Cádiz, en el Estadio Nuevo Mirandilla.

Mendilibar consideró que en este tramo de LaLiga "cada uno de los partidos siempre va a ser clave", ya que "si ganas, sería un paso más" que han "dado hacia arriba", pero dejó claro que él no es partidario de "hacer cuentos de la lechera porque, al final, se rompe el cántaro y no vale para nada".

Cuestionado por el estilo de juego con el que pretende que el Sevilla se acerque al área rival, apuntó que con su planteamiento busca que la jugada de su equipo "acabe en gol" y añadió: "Me da igual que eso sea en tres toques —como ocurrió con el 0-2 marcado por En-Nesyri en Cádiz— que en dieciséis". "Yo no estoy en contra de nada, otra cosa es que me guste más una cosa u otra. No quiero correr riesgos en el área propia, los quiero en área contraria. Ese es el fútbol que he querido siempre", recalcó el preparador vitoriano.

De la reaparición del medio brasileño Fernando Reges, tras haber cumplido una sanción de cuatro encuentros, subrayó que "es un jugador importante para el equipo por su trabajo, su generosidad y su comportamiento en el día", y precisó: "si yo le veo entrenar como lo hace sin poder jugar, imagínate cuando pueda competir", algo que ya podrá hacer este viernes.