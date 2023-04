Una duda desconocida para Carvalhal

Carlos Carvalhal se hizo cargo del Celta cuando faltaban dos días para la visita a Vigo de Osasuna. El entrenador luso apenas dispuso de tiempo para dirigir dos entrenamiento y llegó a su primera cita en Balaídos sin conocer el nombre de todos los futbolistas de la plantilla, como reconocería semanas después. En estas circunstancias, Carvalhal apostó por el once que hubiese presentado su antecesor, sin más. En esa alineación no aparecía Gabri Veiga, pues cumplía sanción tras ser expulsado en Almería. El porriñés volvió al equipo celeste en la siguiente jornada y desde entonces ha sido uno de los imprescindibles del técnico de Braga durante catorce jornadas consecutivas. El joven centrocampista no podrá estar el Viernes Santo en Sevilla. Ante el Almería agotó el ciclo de cartulinas amarillas, por lo que será sancionado con un partido. En esta ocasión, Carvalhal tendrá que buscar al más apropiado para sustituir a la joya de la cantera celeste. Óscar Rodríguez y Renato Tapia aparecen como los principales candidatos a entrar en el once para cubrir esa baja. Uno u otro volverán a la titularidad en función del tipo de partido que plantee de inicio el preparador luso ante un rival que viene de ganar en Cádiz (0-2), en el estreno de Mendilibar en el banquillo. Con esos tres puntos, el equipo andaluz ha tomado un poco de distancia sobre las plazas de descenso.

La baja de Veiga ante Osasuna en la primera vuelta la resolvió Carvalhal dando entrada en el once a Franco Cervi. Entonces, Beltrán y Óscar Rodríguez eran los habituales mediocentros. Pero con el cambio de entrenador, el toledano acabó perdiendo su protagonismo hasta el punto de acumular ocho jornadas sin aparecer en el once titular. La última ocasión que se le vio en el equipo inicial fue hace dos meses en la visita del Athletic Club a Balaídos. Compartió con Tapia la posición de mediocentro. La fórmula no funcionó y ambos fueron sustituidos en el descanso por Beltrán y Larsen. El Celta acabaría imponiéndose a los leones con un gol de Aspas en el minuto 71. A partir de ahí, Óscar Rodríguez no ha superado los treinta minutos sobre el césped, siempre para dar oxígeno y mayor control del juego en el centro del campo. Con Veiga ausente, al talaverano se le presenta una buena oportunidad de regresar a Sevilla como titular del Celta, al que llegó cedido el verano pasado por el conjunto andaluz con una opción de compra que ronda los 10 millones de euros y que el equipo vigués no no parece dispuesto a hacer efectiva al finalizar el curso. El balón parado vuelve a preocupar a los célticos ante el poderío mostrado por el Sevilla en Cádiz El Celta rompió ante el Almería una racha de siete partidos sin encajar gol a balón parado. El remate de cabeza de Babic en Balaídos tras un saque de esquina hizo saltar todas las alarmas en el equipo técnico que dirige Carlos Carvalhal, que en la sala de prensa se mostraba contrariado al reconocer que habían preparado con mimo cómo contrarrestar el potencial en la estrategia del equipo almeriense. El viernes, a los célticos le espera otra prueba exigente en este sentido, pues el Sevilla viene de sumar una importante victoria en Cádiz gracias a dos goles a balón parado. El primero lo anotó Ocampos, al recoger un rechace de un córner, y el segundo fue obra de En-Nesyri, que aprovechó un saque de falta en largo para burlar a la defensa. Ese es uno de los puntos fuertes de los equipos de José Luis Mendilibar, que debutaba así en el equipo de Nervión con una importante victoria, que le aleja de los puestos de descenso. El técnico vasco acaba de hacerse cargo del Sevilla y en el primer compromiso oficial ya dejó constancia de su estilo. Los sevillistas acabaron con una sequía de nueve desplazamientos en Liga sin victoria. Los célticos, por su parte, no encajaban un gol de estrategia desde la visita al Betis, que los de Carvalhal resolvieron a favor con un abultado marcador (3-4). En seis encuentros se mantuvieron los célticos sin encajar goles a balón parado. La racha se rompió el domingo contra el Almería, que tardó siete minutos en aprovechar un saque de esquina mal defendido por la defensa celeste. Ahora, el equipo de Carvalhal afronta otro complicado desplazamiento a la ciudad de Sevilla, donde le espera un rival que con Mendilibar quiere hacerse fuerte en aspectos como las jugadas de estrategia. Con Solari lesionado, las opciones de Óscar Rodríguez de jugar de cara en Nervión aumentarían si Carvalhal plantea un partido abierto. De lo contrario, el portugués apostaría posiblemente por Renato Tapia, que disfrutó de su última titularidad ante el Atlético de Madrid. Después fue suplente en Anoeta, se perdió tres partidos por sanción y en los dos últimos ha sido suplente. La presencia del peruano en el once liberaría a Beltrán de tareas organizativas y de salida de balón. El centrocampista de Seseña quedaría más liberado para incorporarse al ataque por el flanco derecho, esa posición que ahora es “propiedad” de Gabri Veiga. Carvalhal dispone de tres sesiones de entrenamiento para preparar la cita del Viernes Santo en Sevilla. Una vez que analice en profundidad al rival, el entrenador del Celta incluso podría decantarse por una fórmula mixta: plantear una primera parte de contención, con Tapia y Beltrán, y dar entrada a Óscar Rodríguez tras el descanso, cuando las fuerzas vayan disminuyendo y se originen más espacios. En ese escenario, el talaverano puede ser una pieza válida para generar superioridad a través del control del balón. Por primera vez desde su estreno en Vigo, Carvalhal afronta una duda desconocida: quién reemplaza a Veiga.