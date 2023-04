El concejal de Fomento del Concello de Vigo, Javier Pardo, ha reiterado este martes que la grada de Marcador del estadio de Balaídos está terminada y lista para ser utilizada por los aficionados durante los partidos que juegue el Celta en casa. Sin embargo, a pesar de que ya se haya entrado en el mes de abril y que desde el ayuntamiento anunciasen que podría utilizarse para el Celta-Rayo Vallecano del pasado 11 de marzo, la grada todavía no se ha abierto al público y no parece que vaya a hacerlo esta temporada. "Ya está acabada, abierta, con la fontanería, la cubierta, los asientos y los baños", señaló el edil.

El presidente del Celta, Carlos Mouriño, había declarado recientemente que LaLiga era quien no permitía la apertura de Marcador. De hecho, hace dos fines de semana, cuando la grada ya estaba entregada y terminada según el Concello, el viento arrastró varios elementos de la obra que todavía seguían a los pies del estadio.

Ante estas declaraciones, el concejal Javier Pardo afirmó: "Todas las obras que competen al Concello de Vigo están rematadas. No se abre y no se utiliza Marcador porque no se quiere. Esa es la realidad", y matizó que cuando fue el turno de estrenar la grada de Río "se jugaron partidos sin cubierta, pero ahora Marcador, con cubierta, con baños y con asientos, ¿no vale?".

"No entendemos por qué está terminada nuestra parte y por qué no está acabada la parte que corresponde a LaLiga y al Celta"

Pardo ha afirmado que LaLiga y el Celta, como usuarios del estadio, son responsables de las obras que aún quedan por realizar en la grada. Según el concejal, estas obras no tienen nada que ver con el trabajo que el Concello ha llevado a cabo para la reformar del estadio. "No entendemos por qué está terminada nuestra parte y por qué no está acabada la parte que corresponde a LaLiga y al Celta. El 20 de febrero se les comunicó que arrancaba la puesta en marcha del uso de la grada para su uso en el partido del 11 de marzo contra el Rayo Vallecano".

El concejal ha recordado que el Celta forma parte de la comisión de seguimiento de las obras de Marcador y que se han celebrado más de cien reuniones durante dos años, pero que el club nunca ha asistido. También ha señalado que el club ha recibido varias solicitudes de documentación técnica relacionada con la obra de la grada, pero que apenas han enviado la información requerida.

Finalmente y ante las protestas del club, Pardo destacó que el Celta tenía conocimiento de que el Concello había previsto organizar un concierto (el de Guns N' Roses) en Balaídos, contando con la reposición de todos los elementos, incluyendo el césped, antes del 31 de julio.