Carlos Carvalhal no podrá repetir once ante el Sevilla. El entrenador del Celta tendrá que buscar un recambio para Gabri Veiga después de que el canterano viese ayer la quinta tarjeta amarilla de la temporada, por lo que será sancionado con un partido. Las amonestaciones de Hernández Hernández a los célticos no se quedaron en el centrocampista de Porriño, pues el árbitro canario también amonestó a Iago Aspas. Así, el moañés se incorpora al grupo de célticos apercibidos de sanción, en el que ya se encontraban Joseph Aidoo, Fran Beltrán y Strand Larsen.

Gabri Veiga llegó muy enfado al banquillo al ser sustituido por Cervi en el minuto 84. El canterano no ocultaba su rabia por tener que perderse la visita al Sánchez Pizjuán, uno de los estadios históricos de LaLiga. Un minuto antes de ser reemplazado, Gabri vio la quinta tarjeta amarilla del curso por una falta innecesaria en campo rival. El Almería no le ha ido bien a Gabri Veiga, pues el talento céltico fue expulsado con roja directa en el partido de la primera vuelta contra el equipo andaluz. El porriñés abrió el marcador en el minuto 25 y siete minutos después fue expulsado por una dura entrada a un rival. El Celta cayó por 3-1 en el Power Horse Stadium y esa derrota le costó el puesto a Eduardo Coudet. De hecho, Veiga tuvo que cumplir el partido de sanción contra Osasuna. En ese partido celebrado en Balaídos a principios de noviembre debutó Carlos Carvalhal.