Carlos Carvalhal no se fía de la deficiente trayectoria del Almería como visitante. El técnico celeste ha pronosticado un “difícil” encuentro frente al conjunto andaluz, que el Celta afronta con el “máximo respeto” y la “necesidad de correr y pelear” para explotar las debilidades del adversario. “Estamos listos para pelear por estos tres puntos”, ha asegurado en la rueda de prensa previa al choque el preparador luso, que confía en que la afición lleve al equipo en volandas hacia la victoria. “Cuando hay un equipo que juega en casa, en Balaídos, y tiene a su afición no hay más. La afición prepara una recepción a los jugadores y esto nos hace sentirnos un poco más fuertes. Todos estamos con mucha voluntad”, ha destacado. Y ha remachado: “Tenemos que jugar y saber que contamos con todos para conseguir los tres puntos porque va a ser un partido difícil”.

El entrenador del Celta ha valorado que su equipo encare el partido en un momento de bonanza de juego y resultados. “Las victorias y los puntos dan confianza. Hemos ganado los dos últimos partidos, pero el más importante es el próximo y estamos listos”, ha sentenciado.

Carlos Carvalhal ha advertido de la importancia de no subestimar a un adversario que desconoce la victoria lejos de su campo (solo ha empatado tres partidos como visitante), pero que cuenta con sólidos argumentos futbolísticos. “No me canso de hablar de esto con los jugadores. Ya antes del partido con el Espanyol les dije y ahora se lo he recordado que no se olvidaran de dónde estábamos hace dos meses y cuál es el camino que nos ha llevado a mejorar. No nos podemos olvidar de todo lo que hemos para salir de un situación complicada. Hay que ir con cuidado porque la situación no es definitiva. Estamos mejor que hace dos o tres mes, pero tuvimos que correr, pelear mucho y respetar al adversario”, ha alertado. “Nos tomamos muy en serio el partido contra el Espanyol y este contra el Almería, que se ha ganado nuestro respeto y ha ganado a rivales como el Barcelona”, ha agregado.

El técnico celeste ha recordado que el conjunto de Rubi tiene elementos sobrados para hacerse respetar. “Tiene competencia colectiva e individual y un entrenador que organiza muy bien a sus equipos”, ha observado Carvalhal, que no teme que el parón de selecciones corte la buena inercia del Celta: “Me encantan los parones porque puedes mejorar cosas en tu equipo, tienes más tiempo y la estabilidad de los jugadores es mayor porque están más relajados. Hemos tenido dos semanas para entrenar y la perspectiva es hacerlo mejor que contra el Espanyol”.

El preparador luso no ha dado pistas sobre el once que saltará mañana al césped de Balaídos, pero ha aclarado que no es partidario de tener una alineación de cabecera. “Cada partido tiene su historia y cada jugador su momento. Depende de cómo sea el trabajo de la semana, de cómo juega el contrario.Tengo la absoluta garantía con todos porque jueguen más o menos tienen una actitud competitiva altísima. Cervi, Óscar, Kevin, Tapia, Paciencia…todos tienen una gran actitud”, ha subrayado.

A Carvalhal se le ha preguntado por su futuro en el Celta a largo plazo (tiene contrato hasta junio de 204) tras los recientes elogios hacia su trabajo del presidente Carlos Mouriño. “ No valoro mucho los éxitos ni las críticas negativas. Los elogios del presidente nos ponen contento, pero nuestro equilibrio es el mismo. Esto es fútbol. Sabemos que en un día, en un minuto todo cambia. Lo más importante es tener equilibrio”, ha comentado. El técnico ha aclarado que la cuestión económica no es para él prioritaria y tampoco es partidario de firmar contratos largos. “No me gustan los contratos largos. La cuestión financiera no es lo más importante. Para mí lo más importante es ser feliz. Estar contento y que también lo esté mi equipo técnico. A todos nos gusta que se reconozca nuestro trabajo, pero todo está bien”, ha dicho.