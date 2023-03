Cuando 40 millones eran una barrera

La relación entre Aspas y el Valencia pudo cuajar en 2013. El entonces presidente del club levantino, Manuel Llorente, lo detallaba ayer en Radio Valencia. “Lo teníamos firmado por 10 millones de euros. Todo claro. Tres millones al contado, tres más a plazos y tres financiados por el fondo de inversión Doyen”. Se supone que en los redondeos se le escapa el millón restante. De las gestiones se había encargado el director deportivo, Braulio Vázquez, hoy arquitecto del Osasuna. “Braulio había hablado con su madre varias veces. Teníamos todo, todo”, explicó Llorente, que calificó a María Juncal como “una mujer gallega de las que han levantado este país”.

Ese acuerdo, que debía reunir a Aspas con Soldado en la delantera che, se cayó por cuestiones internas del Valencia. Llorente dimitió en abril. A su sucesor, Amadeo Salvo –tras un breve paréntesis de Vicente Andreu–, le aconsejó ejecutar la operación, pero Salvo la descartó. “Cuando llegó Amadeo Salvo yo hablé con él y me dijo que no lo querían”, afirma. Aspas sería traspasado al Liverpool por esa misma cifra de 10 millones.

Llorente recuerda que se cruzó con Aspas en Madrid en una ocasión y tuvieron una breve conversación.

–No me quisiste, presidente –cuenta que le dijo el jugador. “Ya no era el momento de darle más explicaciones”, indica Llorente.

El tiempo pasó y en 2018 volvió a surgir el interés del Valencia en Iago Aspas. Era una apuesta de consenso entre el director general, Mateu Alemany; el director deportivo, Pablo Longoria, y el entrenador, Marcelino. El propietario del club, Peter, Lim, dio el ‘ok’. Pero el Celta quería la cláusula de 40 kilos y el Valencia consideró excesivo el precio por alguien de 30 años.

No se aclara en este caso si Aspas hubiera aceptado la mudanza. Son pasados alternativos que nunca se produjeron. Aspas sigue escribiendo su historia en el Celta y también en la Roja. El seleccionador, Luis de la Fuente, analizó ayer la actuación del moañés ante Noruega. Asegura que quiso ubicarlo como mediapunta “con cierta libertad” en un dibujo 4-2-3-1, por más que a veces se lo viese sin esa autonomía, a la misma altura que Merino, en un 4-1-4-1. “Sabemos que es un futbolista versátil. Iago, con sus características, puede ofrecer la posibilidad de jugar más adelantado, de delantero centro, bajando a recibir a otras zonas y entre líneas”.

De la Fuente se declara “contento” con el céltico. “Creo que nos dio salidas, quizás nos faltó encontrarle en el primer tiempo, pero el objetivo era ese. Para mí, hizo un trabajo fantástico. Tengo que felicitarlo, estoy encantado con él y su actitud. Seguro que puede rendir mucho más, es muy bueno, lo demuestra en su club y así lo hará con nosotros”.

Segundo paso en Hampden Park

Es tan solo la segunda jornada del grupo de clasificación de la Eurocopa, pero el partido que España jugará esta tarde (20.45 horas) en Hampden Park, uno de los estadios con más solera del mundo, tiene cierto aroma a decisivo: en caso de ganar, la selección se colocará como líder en solitario del grupo; un grupo de tan solo cinco equipos –se clasifican los dos primeros–, con seis puntos en dos jornadas y con la previsión asumible de sumar otros seis en los dos próximos partidos. Ya en septiembre, España jugará ante Georgia y Chipre. El conjunto británico también empezó su camino hacia la Alemania 2024 con una goleada (3-0 ante Chipre) por lo que el duelo de Hampden medirá a los dos líderes del grupo. Y ambos, con sus seleccionadores reforzados: De la Fuente disfrutó de un buen estreno en el cargo y Steve Clarke, su homólogo escocés, acaba de renovar hasta 2026. Mejorar las prestaciones defensivas del equipo y encontrar continuidad son los deberes de Luis de la Fuente. El nuevo seleccionador deberá decidir si mantiene el bloque jugó de inicio ante Noruega o apuesta por algunos de los jugadores que resucitaron al equipo desde el banquillo. Ceballos y Joselu, sobre todo, pidieron a gritos un puesto en el once inicial. Por ello, se prevé algunos retoques en el once inicial. No parece que De La Fuente esté dispuesto a realizar demasiadas pruebas en la retaguardia, aunque Pedro Porro podría tener opciones como lateral diestro en sustitución de Dani Carvajal. El azulgrana Balde, que en Málaga volvió a demostrar su enorme capacidad física, podría ceder su sitio a Gayà. En la medular, Rodri parece haberse ganado ya un puesto como indiscutible, y Mikel Merino también ganó puntos en La Rosaleda, aunque Fabián podría tener una oportunidad. Por delante de ambos podría entrar Ceballos, como sustituto de Aspas o de Dani Olmo. Gavi, por su parte, seguirá siendo titular, salvo sorpresa. Pocos como él aportan la garra y el carácter que se necesitarán en partidos como el de esta noche. En ataque, De la Fuente cuenta con un amplio catálogo para dar entrada a jugadores de refresco, pero seguirá apostando por Morata como titular. A Joselu, autor de un doblete ante Noruega, le reservará el papel de revulsivo.