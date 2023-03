El técnico del Deportivo, Óscar Cano, mostró su satisfacción por el importante triunfo ante el Celta B. “Ha ido bien la cosa. Me alegro muchísimo por nosotros y por la gente. Lo más importante es que el equipo no se rinde, no baja los brazos y sigue obteniendo buenos resultados como este”, afirmó el andaluz, que enfoca ya hacia próxima lisita al campo de Unionistas, .

Sobre el desarrollo del encuentro ante el Celta B, reconoció el entrenador que la expulsión del celeste Medrano “condiciona todo”. “El partido tenía máxima igualdad. Once para once, ellos cuando tenían la pelota generaban incomodidad entre nuestra última y penúltima línea, pero lo hemos corregido bien con Villares. Hemos tenido una clara, creo que de Mario, y ellos no han tirado a portería, esa es la realidad”, relató antes de referirse a esa jugada tan determinante. “Luego la expulsión condiciona todo, en este caso a nuestro favor, pero esto es el fútbol. A veces te toca remar con uno más y a veces le toca al rival. Hemos hecho una buena gestión de la segunda parte. Con uno más lo que suele ocurrir es que la gestión del balón se precipita y los chicos han hecho una gran gestión de la pelota y han sido pacientes”, comentó.