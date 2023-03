Claudio Giráldez abandonó las instalaciones de Riazor descontento con el arbitraje del madrileño Pérez Hernández. El entrenador del Celta B se quejó al término del choque de la actuación del colegiado por entender que la primera tarjeta amarilla mostrada a Fernando Medrano y, por consiguiente, la expulsión del jugador celeste no estaba justificada. “Creo que la primera no es ni falta. Sabíamos de la estadística de este árbitro en cuanto a victorias locales. Hasta la expulsión hemos dado la cara. Luego nos ha costado ser nosotros mismos como es lógico”, analizó el preparador celeste a la conclusión del choque.

Giráldez no escatimó palabras de apoyo hacia el lateral izquierdo celeste. “Está fastidiado. Es un chico muy maduro, espectacular y que está haciendo una temporada increíble, brutal. Ha defendido muchas veces con amarilla haciéndolo muy bien y no le toca en ninguna de las dos acciones, no me parece ni un error”, afirmó.

El técnico porriñés se mostró, en todo caso, “orgulloso” por el partido y el esfuerzo desplegado por sus futbolistas en Riazor. “Es difícil adivinar qué habría pasado. El partido estaba bastante igualado, no estaba habiendo ocasiones para ninguno de los dos equipos. Tuvimos una llegada al principio nosotros, luego tienen una mediada la primera parte”, apuntó Giráldez, que destacó el buen comportamiento defensivo de su equipo: “No estábamos sufriendo demasiado en defensa, controlando bien los movimientos de Quiles y Soriano dentro, alguna profundidad de Lucas que pudimos defender mejor. Fue un partido bastante igualado entre dos equipos que se conocen mucho”.

El preparador del filial no eludió la autocrítica. “Nos faltó profundidad en transición y en el ataque”, dijo. Giráldez, que valoró el esfuerzo de los suyos tras la expulsión: “Condiciona el partido quedarse con uno menos. Tuvimos que defender demasiado tiempo cerca de nuestra portería. Hicimos un esfuerzo muy bueno, pero con el talento que tienen, en cualquier acción te hacen daño”.

Claudio Giráldez lamentó, por otra parte, que el segundo gol deportivista llegase justo cuando el Celta comenzaba a reaccionar. “Cuando queríamos pegar el arreón final con el 1-0 y estar los últimos diez o quince minutos en el partido viene la acción del segundo gol y se nos va” comentó.

El entrenador del Celta B, pese a la derrota ante el eterno rival,, mira al futuro con optimismo, especialmente considerando que los dos próximos encuentros van a jugarse en Balaídos. “Ahora vamos a pensar en que quedan nueve jornadas. Estamos quintos, que es una clasificación brutal para nosotros. Ahora vienen dos partidos en casa que tenemos que intentar sacar para seguir afianzándonos en esa zona”, manifestó.

Tres sancionados para el próximo partido

El derbi ha dejado al Celta B secuelas en forma de sanciones para el próximo compromiso liguero. Claudio Giráldez no va a poder contar para el duelo contra el Linense en Balaídos con Fernando Medrano, que será sancionado con el correspondiente encuentros de suspensión por su expulsión con doble amarilla en Riazor. El técnico celeste perderá, también por sanción, en este caso por acumulación de cinco tarjetas amarillas al portero Christian Joel y al lateral diestro francés Thomas Carrique, que cumplirán ciclo de amonestaciones. La buena noticia para Giráldez es que va a poder recuperar ante el cuadro gaditano a Miguel Rodríguez, ausente ayer en Riazor por acumulación de tarjetas. El redondelano es el segundo máximo artillero del equipo tras Iker Losada, ausente ayer por lesión frente a los blanquiazules y a quien el preparador del filial cuenta también con tener disponible para la próxima visita del Linense a Balaídos.