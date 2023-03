El Celta B visitó Riazor en un derbi gallego en lo alto de la clasificación de Primera RFEF. El partido se rompió por la expulsión de Fernando Medrano en el minuto 40 por doble tarjeta amarilla. Con un jugador menos, el equipo de Claudio Giráldez no pudo hacer frente al Deportivo, que monopolizó el juego en la segunda mitad y se impuso con goles de Lucas Pérez y Quiles, de penalti. El filial celeste nunca le perdió la cara al choque, sobre todo en defensa, confiando hasta el tanto final en la posibilidad de rascar un resultado positivo en A Coruña.

El Celta B, que contó con las bajas de Sergio Barcia, Iker Losada y Miguel Rodríguez, salió con defensa de tres centrales y en el primer tiempo mostró cierta dificultad para conectar con sus delanteros. Quizá por los nervios pasaron factura a los jóvenes futbolistas vigueses, que estuvieron imprecisos con el balón. El que pareció tener las cosas más clara fue Hugo Sotelo, pero no fue suficiente para que el equipo pudiese dar un paso adelante en campo contrario. El Deportivo tampoco mejoró las prestaciones celestes en un primer tiempo muy igualado. Tuvieron más la pelota, pero apenas se acercaron a la portería de Chistian Joel.

La expulsión cambió el rumbo del partido a favor del Deportivo, que supo aprovechar su superioridad numérica para imponer su juego y conseguir los dos goles que les dieron la victoria. Fernando Medrano, lateral izquierdo del Celta B, vio dos tarjetas amarillas por dos faltas en las que se vio superado, primero por Antoñito y más tarde por Mario Soriano. El segundo tiempo fue sencillo para los coruñeses. Pusieron cerco a la portería celeste hasta que Lucas Pérez abrió la lata. Antes había enviado un cabezazo al larguero Pepe Sánchez.

A pesar de estar con diez, el conjunto dirigido por Giráldez quiso pelear los puntos. Durante unos minutos y gracias a las piernas frescas de Damián, San Bartolomé y Manu Garrido se acercaron al área deportivista, pero no pudieron inquietar a Mackay. En un contragolpe, Christian Joel cometió penalti sobre un atacante coruñés y Quiles no perdonó desde los once metros.

A pesar de la derrota, el Celta B continúa una semana más en posiciones de playoff, aunque con un partido más que el Córdoba. Por su parte, el Deportivo de la Coruña consigue una importante victoria que le permite acercarse al Alcorcón y seguir soñando con la posibilidad de ascenso directo.