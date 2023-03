Gabri Veiga vuelve a disparar su cotización

Gabri Veiga sigue en boca de todos. El futbolista de moda en LaLiga es objeto de deseo de los grandes clubes del continente mientras su valor de mercado crece de forma imparable a medida que suma goles y asistencias con el Celta, que ya lo da por perdido en el próximo mercado. Hace ocho meses, cuando la competición alzó el telón el chico, aún con contrato del filial, tenía un valor de mercado de 1,5 millón de euros. Desde entonces, su precio se ha multiplicado por 20, hasta los 30 millones que le otorga Transfermarkt, portal de referencia en el mercado futbolístico, tras su actualización del pasado jueves. La progresión ha sido meteórica: Veiga valía en julio pasado 1,5 millones, dobló en septiembre su valor hasta los 3 millones y en noviembre su precio alcanzaba ya los 10 millones, con un incremento de más del 300 por ciento con respecto a la anterior actualización. Desde entonces su precio se ha multiplicado por tres pasando de 10 a 30 y la sensación de que su techo de valoración está muy lejano. Ningún otro jugador de LaLiga ha experimentado semejante revalorización esta temporada.

Los 30 millones en que ha sido tasado por Transfermarkt se quedan, de hecho, cortos en relación al interés que el fenómeno porriñés suscita entre los grandes equipos de las principales ligas europeas y, en especial, la Premier League, donde al menos cuatro de los diez primeros equipos de la tabla lo tienen en su punto de mira. El jugador maneja ofertas mareantes que hacen imposible que el Celta pueda retenerlo. Los 40 millones de euros fijados en su cláusula de rescisión no bastarán para retenerlo los dos años que les restan de contrato.

Carlos Mouriño se mostró el pasado jueves tajante a este respecto: “No queremos vender bajo ningún concepto, pero nos lo van a comprar y no podemos hacer absolutamente nada”. El jugador, confirmó el presidente celeste, maneja propuestas “irrechazables” con las que el Celta no puede competir porque exceden con creces su tope salarial. El que más cobra en la plantilla no ganaría ni la mitad de lo que algunos equipos le ofrecen actualmente a Veiga.

El presidente del Celta da por seguro que los 40 millones estipulados en la cláusula de rescisión no bastarán para retener a Gabri, que podrá elegir entre los diversos equipos de postín que se disputan sus servicios. El jugador tiene en sus manos la llave de su futuro y el club solo cabe esperar el desenlace.

Lo que nadie discute ya es que Veiga, que en su primera campaña en LaLiga suma 9 goles y 3 asistencias desempeñándose como centrocampista, tiene lo necesario para convertirse en uno de esos futbolistas superlativos que surgen cada cierto tiempo, un estandarte de la cantera cuyo techo es imposible de detectar ahora mismo.

Su progresión apunta a que hará historia. Y lo cierto es que ya ha roto unos cuantos moldes. Con solo 20 años, el porriñés es ya el segundo futbolista de la historia del club que ha alcanzado su mayor cotización de mercado. Le supera tan solo Maxi Gómez, quien alcanzó los 40 millones en Transfermarkt en 2019. El uruguayo contaba entonces con 22 años. Nacido en 2002, Veiga cumplirá en mayo 21.

Ningún otro canterano celeste, incluido el incomparable Iago Aspas, se ha cotizado tanto. El máximo valor de mercado alcanzado por el cuatro veces ganador del Trofeo Zarra fue de 25 millones que, con el paso de los años, ha descendido hasta los 7 millones, a pesar de que el gol nunca le ha dado la espalda. Denis Suárez, ahora en el Espanyol, tuvo un valor máximo de 18 millones cuando militaba en el Barcelona y de 12 cuando retornó al Celta, que pagó cerca de 13 al conjunto azulgrana por su fichaje. Por Borja Iglesias el Celta recibió 10 del Espanyol, que posteriormente lo traspasó al Betis por 28.

La actual cotización de Gabri iguala la de Brais Méndez, que pasó de los 18 millones que tenía en el Celta (y en los que se concretó su traspaso a la Real Sociedad) hasta los 30 en pocos meses, ya con el conjunto donostiarra. El valor de mercado del mosense, sin embargo, se ha estancado desde noviembre pasado.

Un de los pocos futbolistas que han defendido el escudo del Celta y superan en valor a Gabri es Stanislav Lobokta, que actualmente destaca en un Nápoles lanzado hacia el Scudetto. El precio del eslovaco ha alcanzado los 38 millones. En su momento, el Celta lo vendió algo más de 20, el segundo traspaso más alto de su historia tras el de Maxi Gómez, que se fijó en 30 (otorgando a Santi Mina un valor de 15, de los que algo más de 4 correspondieron a Defensor).

Salvo giro inesperado de los acontecimientos, Gabri Veiga pulverizará ese registro el próximo verano. Los 40 millones –el Celta ha sido tajante en que no va a dejar salir al jugador por menos de esa cantidad aunque valora la posibilidad de que se puedan incluir jugadores en la operación– estipulados en su cláusula no van a frenar al puñado de millonarios pretendientes que compiten por hacerse con sus servicios. Solo queda esperar mientras el jugador crece futbolísticamente en cada nueva jornada liguera. Con 12 jornadas por delante, el fenómeno porriñés todavía tiene la posibilidad de mejorar sensiblemente sus números.

Beltrán pasa a ser el segundo más valioso

Gabri Veiga se ha convertido en el principal activo de la plantilla del Celta, desbancando a Fran Beltrán, quien esta temporada (y desde las últimas) ostentaba el mayor valor de mercado del conjunto celeste, de acuerdo con Transfermarkt. El medio centro madrileño mantiene su cotización en 15 millones. Le siguen en el escalafón Javi Galán (12) Strand Larsen (11), Óscar Rodríguez (10) y Aidoo, que pasa de 7 a 8 en la última actualización. Entre los que incrementan su cotización están también Carles Pérez, que sube de 4 a 5, y Luca de la Torre, que pasa de 2 a 3 millones. Pierden valor Renato Tapia (de 9 a 7,5), Swedberg (de 5 a 4) y Paciencia (de 3 a 2,5).

El decimotercer joven más cotizado

Gabri Veiga figura ya por méritos propios entre los mejores jóvenes jugadores del mundo. El céltico es actualmente el decimotercer jugador menor de 20 años más cotizado del mundo. Le superan Bellingham (110 millones, Borussia Dortmund), Pedri (100, Barcelona), Musiala (100, Bayern Múnich), Gavi (90, Barcelona), Wirtz (70, Bayer Leverkusen), Camavinga (60, Real Madrid), Nuno Mendes (60, PSG), Yéremi Pino (38, Villarreal), Højlund (35, Atalanta), Elliot (35, Liverpool), Reyna (35, Borussia Dortmund) y Ansu Fati (35, Barcelona).