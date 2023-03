Gabri Veiga ha señalado más de una vez que Iago Aspas es tan referente suyo como de todo el celtismo. Por eso todas las palabras y consejos que pueda brindarle el astro moañés seguro que serán escuchados. Aspas, que esta semana se encuentra en la ciudad deportiva de Las Rozas concentrado con la selección española, ha lanzado un mensaje público a su compañero: "La temporada que viene es el Centenario del Celta y me gustaría que Gabri Veiga siguiera con nosotros".

En una entrevista concedida al diario As, el delantero morracense ha opinado sobre la situación de la joya de Porriño y de todo el interés que ha suscitado en el fútbol europeo tras convertirse en el futbolista revelación de LaLiga: "Para mí el dinero no es lo más importante. Y lo digo porque yo juego en el equipo de mi tierra y estoy en mi casa. Yo lo que le recomiendo a Gabri, que es muy bueno y también muy joven, es que se quede al menos una temporada más en el Celta. Luego ya podrá elegir jugar donde quiera, porque su proyección es fantástica. Le siguen grandísimos clubes, me consta, pero Gabri tiene 20 años y tiene tiempo por delante".

Una reflexión que seguro que Aspas ya habrá trasladado en privado a Veiga durante las muchas sesiones de entrenamiento que han compartido en Mos. De hecho, Veiga y Aspas podrían haber coincidido también en Las Rozas esta semana, pero el porriñés ha tenido que abandonar la concentración de la selección sub 21 después de resentirse de unas molestias que arrastraba.

En el resto de la entrevista, Iago Aspas celebró su regreso a la selección después de tres años y habló sobre sus perspectivas para la Eurocopa de 2024. El delantero del Celta comentó que nunca perdió la esperanza de volver a jugar con 'la Roja', aunque se desanimó un poco después de haber desaparecido de las listas durante un tiempo. Aspas opinó que no fue llamado por Luis Enrique porque el técnico asturiano pensaba que otros jugadores podrían hacerlo mejor que él. Además, también recordó el desempeño de España en el Mundial de 2018.