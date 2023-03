El presidente del Deportivo, Antonio Couceiro, está “convencido” de que el equipo coruñés será capaz de “darle la vuelta” a la delicada situación actual, con el ascenso directo ya a cinco puntos tras haber encadenado tres jornadas sin ganar, pero opta por no confirmar la continuidad de Óscar Cano en caso de perder el domingo ante el Celta B. En una entrevista en COPE Coruña le preguntaron si una derrota ante los célticos podría hacer peligrar el puesto del técnico, a lo que Couceiro respondió dejando una puerta abierta a una posible medida drástica: “Sería muy dura esa derrota y habría que ver cómo se produce también, porque es que hay derrotas y derrotas. Todo eso hay que analizarlo, pero a mí no me cabe en la cabeza que podamos perder contra el Celta B. Yo estoy convencido de que la plantilla va a dejar lo mejor de sí misma y tiene la capacidad de poder sacar adelante ese partido”.

Entiende Couceiro que buena parte de los aficionados deportivistas que viajaron a León enfocaran su malestar hacia la figura del técnico, pero considera que “no es un tema particular de Óscar [Cano], el entrenador está siempre en el centro de las críticas, porque además es el que toma decisiones en el día a día”.