El retorno de Iago Aspas a la selección española no ha sido la única buena noticia del día. Gabri Veiga no ha entrado en lista de Luis de la Fuente para el combinado absoluto, pero ha vuelto a ser convocado por Santi Denia con el conjunto sub 21 para el doble compromiso amistoso que la Rojita disputará ante Francia y Suiza. “A Gabri le veo el lunes aquí, en la concentración con la sub 21. Va a depender de su trabajo dónde va a estar en su futuro. Ahora vamos a hablar de presente. Está haciendo una temporada increíble y estoy encantado de poder contar con él”, dijo el selecionador sub 21 del porriñés.

Tras las convocatorias de Aspas y Veiga, serán finalmente 7 los jugadores que el cederá en la actual fecha FIFA. Larsen ha sido convocado con Noruega para los duelos contra España (en el que prevé intercambiarse la camiseta con Iago) y Georgia, mientras que Aidoo ha sido llamado por el nuevo seleccionador de Ghana, Chris Hughton, para un doble duelo ante Angola de clasificación para la Copa de África con mayores expectativas de minutos de las que tuvo en el último Mundial. Luca de la Torre ha vuelto a ser llamado por Estados Unidos para los partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Granada y El Salvador, mientras que en los próximos días Renato Tapia será citado con Perú para un doble amistoso contra Alemania y Marruecos. Las convocatorias internacionales se cierran con la citación de Williot Swedberg con la selección sueca sub 19. Carlos Carvalhal expresó ayer su satisfación por el regreso de Aspas a la Roja, pero no se olvidó del resto de sus internacionales. “Es una felicidad muy grande. Su convocatoria es merecida por todo lo que ha hecho, y no hablo sólo de sus números, sus asistencias y sus goles. Hablo también de sus prestaciones, de su compromiso defensivo y con el equipo”, dijo el técnico luso, que remachó: “Sería injusto hablar solo de él. Williot, Gabri, Aidoo, Luca, Larsen y, posiblemente, Renato, se irán con sus selecciones. Estamos muy satisfechos de puedan ayudar a sus países. Lo de Iago es con todo merecimiento, su alegría es la de todos”.