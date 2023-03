Carlos Carvalhal afronta el duelo de esta tarde contra el Espanyol en el RCDE Stadium decidido a que el Celta dé otro paso en su escalada clasificatoria, pero sin ánimo de revancha por la eliminación a manos del conjunto en los octavos de final de la Copa del Rey el pasado mes de enero. “No hay ánimo de revancha, no tengo eso en mi personalidad y no he hablado de eso con los jugadores”, aseguró en rueda de prensa el preparador luso, que solo se centra en ganar el partido. “Los respetamos y pelearemos al máximo para conseguir los tres puntos”, dijo.

El entrenador del Celta valora el buen momento que atraviesa su equipo, pero no se conforma porque considera que existe margen de mejora y él quiere sacar el máximo partido a sus jugadores. “Estamos en un punto que nos satisface, pero queremos más y para eso tenemos que seguir siendo consistentes. No hay una gran diferencia de puntos entre los equipos. La necesidad de puntuar del Espanyol es la misma que la nuestra. LaLiga es muy difícil”, recordó. Carvalhal espera un partido bastante parecido al que ambos equipos disputaron en la Copa del Rey en enero pasado y que el conjunto perico se llevó en la prórroga tras una igualada pugna. “Aprendimos en ese partido, hicimos muchas cosas buenas, jugamos muy bien, perdimos en la prórroga un partido muy dividido. Creo que mañana también será dividido. Vamos a intentar ser mejores que ellos en los 96 o 97 minutos que dure el encuentro”, apuntó. “Mi foco es siempre el equipo e intentar ganar partidos. Me enfoco en preparar bien al equipo. Mi equipo está evolucionando y yo me enfoco en conseguir los puntos”, añadió. Al preparador luso no le preocupa el conocimiento que Denis Suárez, con quien Celta se reencuentra por primera vez, tiene de su equipo. “Es un jugador técnico, buen jugador, que da calidad al Espanyol. Tienen buenos jugadores, no solo Denis. Nuestro foco está en los puntos fuertes de este equipo. Tiene sus debilidades y vamos intentar aprovecharlas”, comentó. Tampoco el excéltico Joselu, que lidera el Trofeo Zarra con un gol de ventaja sobre Aspas, le preocupa en exceso. “Es un buen futbolistas, pero no juega solo. Me preocupa más el juego colectivo del Espanyol”, explicó. “El Espanyol tiene un equipo interesante, bien organizado, muchos buenos jugadores principalmente de medio campo para arriba. Tenemos que estar al mejor nivel para conseguir puntos”, puntualizó. Carlos Carvalhal advirtió, por otra parte, contra el peligro de relajarse tras los buenos resultados cosechados en los últimos encuentros. “Tenemos que estar al mejor nivel para conseguir puntos”, aseguró. El preparador celeste tampoco se conforma con el nivel que ha alcanzado el grupo, pese la evidente mejoría mostrada en juego y resultados bajo su mando. “Siempre hay cosas para mejorar. Nuestro equipo ha sido consistente pero tiene que hacer cada vez más y mejor. Hay un proceso y tenemos que reparar lo que hicimos mal en el último partido, que también hubo cosas”, dijo. El técnico se refirió, por último, a cómo va a enfocar su trabajo en el parón de selecciones que, según dijo, “no va a cambiar mucho con respecto a lo que hacemos en estas situaciones”.