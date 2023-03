Se acabó antes de tiempo el curso para Stefan Bajcetic. El centrocampista vigués del Liverpool, la mejor noticia seguramente de este ejercicio para el conjunto de Anfield, se perderá lo que resta de temporada por una lesión muscular que le obliga ahora a centrarse en su recuperación y aparcar durante unos meses la competición.

Bajcetic, de solo 18 años, se había convertido en un habitual de las alineaciones de Jürgen Klopp y ha disputado 19 partidos con los ‘Reds’ esta campaña. Desde hace unos meses era titular indiscutible y su creciente rendimiento confirmaban las grandes expectativas que había puestas en él.

Fue el propio Bajcetic el que a través de sus redes sociales se encargó de confirmar la noticia: “Desafortunadamente he sufrido una lesión que me va a tener fuera lo que queda de temporada. Es muy triste decir adiós a esta temporada tan increíble para mí, pero entiendo que es parte del fútbol y que me hará más fuerte física y mentalmente”, dijo el español en su cuenta de Instagram.

El gallego se quedó fuera de la convocatoria del Liverpool para medirse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y Klopp confirmó que había sufrido un problema muscular en el abductor por “estrés”, pero no parecía que el problema fue a ir más allá de unas semanas de descanso. Pero ayer llegó la confirmación de que el problema muscular le obliga a unos meses de descanso. El Liverpool, ya eliminado de la Champions League y de las dos copas domésticas, solo puede pelear por el cuarto puesto de la Premier League en lo que queda de temporada. Klopp pierde con esta lesión a uno de los jugadores más importantes en estos momentos.

La lesión llega también justo cuando se especulaba con la posibilidad de que Luis de la Fuente, el seleccionador español, le incluyese en la lista de jugadores para los compromisos internacionales que debe ofrecer hoy mismo. Bajcetic es elegible por España y Serbia y debe decidir aún con qué equipo jugará como internacional absoluto. Existían posibilidades de que entrase ya en esta lista, pero ahora esta lesión aplaza la decisión unos meses. Hasta la vuelta del verano es un asunto que no se solucionará. Ahora toca descansar y recuperarse.