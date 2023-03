El Celta estará muy pendiente de la lista que esta mañana ofrecerá el nuevo seleccionador nacional, Luis de la Fuente. A las 11.30 horas, desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el sucesor de Luis Enrique Martínez dará a conocer su primera convocatoria, el pistoletazo de salida para definir el grupo de futbolistas que representarán a España en la Eurocopa de Alemania 2024. Los dos primeros partidos de la fase de clasificación los jugará el combinado nacional los próximos días 25 y 28 de marzo ante Noruega y Escocia y cuatro futbolistas del Celta cuentan con opciones de estar entre los 25 elegidos: Iago Aspas, Gabri Veiga, Javi Galán y Unai Núñez.

Los cuatro futbolistas celestes han sido incluidos por el nuevo seleccionador en un selección previa de 69 jugadores. No se ha sabido mucho más. El seleccionador ha guardado el secreto con celo. Se espera cierta continuidad con el grupo que disputó el último Mundial de Qatar, pero se da por seguro que habrá sorpresas y se especula con que el nuevo técnico reparará injusticias, convocando a algunos de los olvidados por su predecesor.

El exponente más claro de este grupo de relegados es Iago Aspas, cuatro veces ganador del Trofeo Zarra, que cada temporada, sin excepción, acude a la cita del gol. El céltico fue el máximo goleador nacional de LaLiga la pasada temporada y suma este curso 11 goles, confirmando una temporada más que no le pesan los años. Solo Joselu Mato (12) mejora de momento sus cifras. El gol respalda nuevamente a Aspas, pero el moañés tiene que lidiar con el problema de la edad y de la fuerte competencia de delanteros más jóvenes que presentan también muy buenos registros goleadores.

Gabri Veiga cuenta también con importantes opciones de ser convocado por primera vez con la selección absoluta. Con solo 20 años, el centrocampista porriñés ha brillado con luz propia entre los jóvenes talentos del campeonato. Veiga ha irrumpido en LaLiga con fuerza huracanada, asombrado por su potencia, desborde y capacidad anotadora. Una aparición meteórica que ha llamado la atención de los grandes clubes del continente y le ha abierto las puertas de la selección absoluta tras un breve paso (un partido) por la sub 21, precisamente con Luis de la Fuente al frente.

El nuevo seleccionador nacional conoce también con profundidad de las categorías inferiores de la selección a Unai Núñez, que podría regresar al combinado absoluto cuatro años y medio después de su primera y única convocatoria de la mano de Robert Moreno.

El buen momento de Javi Galán, en su mejor versión desde que llegó al Celta, tampoco ha pasado inadvertido a Luis de la Fuente, aunque la competencia por el lateral izquierdo es también feroz.

Por otra parte, el seleccionador suizo, Murat Yakin, ha prescindido de Haris Seferovic para el doble compromiso de clasificación para el Europeo que el combinado helvético disputará contra Bielorrusia e Israel en la presente fecha FIFA. La exclusión del delantero celeste, asiduo de la selección, ha causado sorpresa.

El porriñés , en el punto de mira de la Premier

La volcánica irrupción de Gabri Veiga esta temporada en LaLiga ha concitado el interés de los grandes equipos del continente, que han situado su punto de mira con vistas a ficharlo el próximo verano. Grandes de la Premier, como el Liverpool, el United, el Arsenal, el Chelsea o el millonario Newcastle siguen de cerca sus pasos y recaban exhaustivos informes sobre el porriñés, a quien también se ha relacionado con el Real Madrid y cuenta ya con alguna oferta en firme que sextuplica el salario que actualmente percibe en el Celta. El Celta sospecha que no va a poder retenerlo y ha decidido que no merece la pena una nueva extensión de contrato con ampliación de cláusula por las implicaciones negativas que podría tener sobre el proyecto de cantera, pero también porque le es imposible competir con el músculo financiero de los gigantes del continente. El jugador renovó, además, su contrato hace unos meses, se siente cómo en su actual situación y no está por la labor de una nueva extensión. Las condiciones económicas, pero también el atractivo deportivo del proyecto marcarán la diferencia en su elección entre un variado número de ofertas selectas. En tales circunstancias, el Celta poco más puede hacer que remitirse a los 40 millones de euros estipulados en la cláusula de rescisión del jugador. Gabri es el que tiene la llave de su futuro.