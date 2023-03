Regreso a la rampa de lanzamiento

Desde entonces, De Lucas ha sido un fijo en los planes del preparador portugués y ya acumula ocho jornadas consecutivas jugando de inicio. Tras un apagado arranque de temporada, en el que apenas intervenía en los minutos finales con Coudet, el internacional con Estados Unidos se ha asentado en LaLiga española, a la que se incorporó el verano pasado procedente del Heracles Almelo de los Países Bajos. En la Eredivisie, De la Torre destacó por su desborde y conducción del balón. En un partido con su anterior club le llegaron a contabilizar 3,5 kilómetros de carrera con la pelota pegada al pie. De esa buena y elegante salida de pelota se aprovecha el Celta cuando se ve obligado a jugar a la contra.

El papel de Lucas de la Torre en la plantilla del Celta comenzó a cambiar después de su buena actuación copera ante el Espanyol. Fue titular en Cornellá, donde Paciencia abrió el marcador a los 14 minutos. El gol del portugués lo igualó Puado en el minuto 53 y el partido se fue a la prórroga, a la que no llegó De la Torre porque Carvalhal lo sustituyó en el minuto 91 por Williot Swedberg para intentar refrescar un once que sucumbió tras una cuestionada actuación arbitral.

Hasta ese momento, el internacional estadounidense apenas había aparecido en siete partidos. Debutó ante el Real Madrid en la segunda jornada de LaLiga. Coudet le concedió cuatro minutos. A partir de ahí tuvo apariciones salteadas: siete minutos contra el Cádiz y el Valencia, veinte ante el Betis y doce contra el Getafe, con tres suplencias en medio.

Our 24-man roster for @CNationsLeague duty 🇺🇸 Full Roster Notes » https://t.co/T5674j6rY4 pic.twitter.com/I5mEROVcf9

El relevo en el banquillo lo vive De la Torre de baja médica por una lesión muscular. De vuelta del Mundial de Catar, en el que no llegó a debutar, el estadounidense se estrena con Carvalhal en Copa contra el Gernika. Aprovecha la media hora de juego que le concede el portugués para anotar su primer gol como celeste. Por ello, recibe el premio de la titularidad ante el Espanyol. A continuación. en Liga, disputa treinta minutos ante el Sevilla y uno solo frente al Elche, pero Carvalhal valora su implicación.

El 13 de enero llega otro momento clave en la trayectoria de De la Torre en Vigo. El Celta pierde por 0-1 al descanso ante el Villarreal y Carvalhal decide modificar el dibujo táctico y dar entrada al californiano, que contribuye al empate final. Una semana después, el internacional estadounidense desbanca a Cervi del once inicial en Mallorca y ya no se apeará del grupo de los elegidos. Su presencia adquiere mayor relevancia en el equipo con una asistencia maravillosa a Aspas que culmina en el gol de la victoria ante el Athletic Club.

Su segunda asistencia como céltico llega en otro triunfo importante, el 3-4 en el Benito Villamarín. De la Torre se inventa un pase para que Gabri Veiga culmine con un gran remate de cuchara el empate a dos goles para iniciar la remontada ante los béticos.

Convocado por EE UU

Además de la conducción del balón, De la Torre también destaca por el regate (con el Heracles llegó a completar el 79,2 por ciento). Con Carvalhal se ha especializado también en el juego de contención. Ahora es un jugador más completo y ello le ha valido para entrar en el once ideal de la jornada vigesimotercera de LaLiga, tras su actuación frente al Valladolid.

Su buen trabajo en lo que va de 2023 en el Celta vuelve a darle la oportunidad de jugar con su selección, pues ha sido convocado por Estados Unidos para los partidos que le enfrentarán a Granada y El Salvador, el 25 y el 28 de marzo.

Ausencia de Aspas por un proceso febril

Iago Aspas no trabajó ayer junto a sus compañeros en la ciudad deportiva Afouteza debido a un proceso febril, aunque los servicios médicos del club creen que no tendrá problemas para estar en el partido contra el Espanyol. El moañés, que podría regresar este viernes a la selección española con la primera convocatoria de Luis de la Fuente, es el máximo goleador del conjunto gallego con 11 tantos, después de firmar un nuevo doblete en el último encuentro ante el Rayo Vallecano que le ha valido para entrar en el once ideal de la semana de las cinco principales ligas europeas.

En la sesión de entrenamiento de ayer tampoco participó el defensa Óscar Mingueza, que sigue sin recuperarse de la lesión muscular que sufrió en su muslo derecho el pasado 24 de febrero. El zaguero catalán está descartado para la cita contra el Espanyol y los servicios médicos del club esperan que reaparezca tras el parón de selecciones, para la cita ante el Almería, que visitará Balaídos el domingo 2 de abril a partir de las 14 horas. El que ya estará a disposición de Carvalhal es Renato Tapia, tras cumplir el tercer partido de sanción que le impuso el Comité de Competición. También regresa Hugo Mallo, tras su sanción por acumulación de tarjetas.