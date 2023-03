Fran Beltrán dirige su punto de mira hacia el RCDE Stadium, donde el Celta afronta este sábado un decisivo partido frente al Espanyol, “el más importante de la temporada”, a juicio del centrocampista madrileño. “Si ganamos damos un paso de gigante y en casa [en el siguiente partido contra el Almería] hacer buenos esos tres puntos que podemos conseguir ahora. Serían 9 seguidos. Es un gran paso y por eso vamos a luchar allí. Si no se consiguen esos 3 puntos y ganando los de abajo, volvemos al hoyo”, ha destacado tras el entrenamiento matinal celebrado en la ciudad deportiva.

Beltrán no piensa de momento en Europa, sino en marcarse retos inmediatos, y el que más le importa es el de este sábado frente al cuadro perico. “Tenemos que ir partido a partido, intentar estar tranquilos y dejar al Celta otro año más en Primera. Este partido es el más importante de la temporada, el que puede definir dónde estar al final del año”, ha insistido.

El medio centro celeste ha admitido que los buenos resultados de las últimas jornadas han permitido que el equipo compita sin la presión que lo acogotaba antes del parón del Mundial. “Siempre que consigues buenos resultados tienes positividad, estás más tranquilo. El fútbol fluye mejor porque no estás tan agarrotado. Cuando estás más tranquilo el equipo funciona mejor, se está viendo. Estamos todos un poco más liberados y más contentos”, ha explicado Beltrán que afronta el partido con “cierto ánimo de revancha” por la reciente eliminación copera a manos del conjunto de Diego Martínez: “Tenemos esa espinita clavada, pero vamos como sea a por los 3 puntos porque es muy importante”.

Con respecto a la posibilidad de pelear por Europa, Beltrán no lo ha descartado, pero tampoco es algo en lo que el equipo piense en este momento porque será la propia competición la que marque el camino. “Voy a ser precavido. Los puestos europeos están arriba. ¿Podemos llegar? Sí, pero hay que ser conscientes de que otros años hemos dicho que el objetivo era Europa y hemos peleado por no descender. Habrá que verlo según transcurra el tiempo”, ha observado.

Fran Beltrán ha reconocido que le resultara extraño tener como rival este sábado a Denis Suárez. “Siempre que se va un compañero que ha estado tanto tiempo es raro. Yo he estado con él desde que he llegado y me ha ayudado mucho. Va a ser bonito verle, pero eso lo mejor para los dos partes”, ha dicho sobre el salcedense tras su salida del equipo en enero tras meses de ostracismo en el Celta.

El centrocampista madrileño se ha referido, por otra parte, en su comparecencia al modelo de juego que Carlos Carvalhal ha implantado en el Celta y que es bastante distinto al de su predecesor, Eduardo Coudet. “Hizo que todo el mundo viera su llegada como una oportunidad para reengancharnos a LaLiga. Gracia a él todos arrimamos el hombro y hemos conseguido salir un poquito, pero hay que seguir trabajando para conseguir resultados”, ha comentado “La principal diferencia es que con El Chacho siempre íbamos a apretar arriba y con Carvahal esperamos el momento adecuado para robar la pelota y salir”, ha añadido.

A Beltrán se le ha preguntado si veía alguno de sus compañeros de vestuario con opciones de entrar en la lista que el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, al que él conoce bien de sus tiempos en la sub 21, ofrecerá este viernes. “Iago y Gabri están haciendo muy buenos partido, Unai y Javi [Galán] también. Ojalá haya ese premio y algún jugador del Celta pueda ir a la selección”, ha indicado.