Carvalhal, en números de ‘Champions’

El Celta avanza con paso firme bajo la avezada batuta de Carlos Carvalhal. El estratega luso ha rescatado al equipo de las catacumbas y lo impulsa con fuerza en la tabla con un fútbol sólido y una identidad reconocible y números impensables hace tan solo un par de meses, cuando LaLiga se reanudó tras el Mundial. Aunque el peligro no ha pasado del todo en una carrera por poner distancia con el descenso tan apretada como concurrida, los celestes se proponen refrendar el sábado en el campo del Espanyol su gran momento e irse al parón más cerca de Europa que del furgón de cola.

Un rápido vistazo a los diez últimos encuentros confirma el cambio operado por Carvalhal en un equipo y modelo de juego que presentaba claros signos de agotamiento. En este tramo de competición, tras aprovechar el preparador bracarense el paréntesis de Catar para inculcar al plantel su modelo de juego, el Celta presenta números de Liga de Campeones. El conjunto celeste es, de hecho, el tercer mejor conjunto de LaLiga en los últimos diez encuentros tras conseguir 18 de los 30 puntos que se han puesto en juego. Son los mismos que ha conseguido, sin ir más lejos, el Real Madrid y tres menos de los logrados por el Atlético de Madrid, que anoche superó a domicilio al Girona en el partido que cerraba la vigésimo quinta jornada liguera y vive su mejor momento del curso. Solo el Barcelona, que ha sumado 27 de los 30 puntos que podían conseguirse en este segmento competitivo, supera claramente al Celta en rendimiento. Por detrás de celestes y blancos se sitúan Betis (16 puntos), Real Sociedad y Sevilla (15) y Cádiz (14).

Una mirada más detallada a los números certifica que el conjunto celeste ha mejorado en todas las facetas del juego: defiende mucho mejor, maneja con mayor desenvoltura la pelota, domina la transición y ha ganado efectividad frente al marco rival. Los celestes acumulan cuatro encuentros sin perder y su última derrota, en Balaídos frente al Atlético (0-1), podría fácilmente calificarse como una soberana injusticia. De los últimos 10 encuentros, el Celta ha ganado 5 (Elche, Athletic, Betis, Valladolid y Rayo Vallecano), ha empatado 3 (Villarreal, Real Sociedad y Osasuna) y ha perdido solo dos (Mallorca y Atlético de Madrid).

El Celta ha demostrado ser capaz de competir frente a cualquier rival y en cualquier escenario. El grupo de Carvalhal ha sumado solo un punto más como local (9) que como visitante (8) tras medirse a adversarios de todo pelaje. Llama la atención la significativa reducción de goles en contra que el equipo ha experimentado desde que el portugués asumió la dirección del grupo. En la mitad de estos diez partidos, el cuadro celeste ha sido capaz de mantener su portería a cero y solo en su visita al Benito Villamarín ha recibido más de uno. Le marcaron tres, que compensó anotando 4 para llevarse, de forma brillante, el partido.

La mejoría ante el marco rival ha sido también importante. El Celta ha anotado en estos diez últimos partidos 14 goles (1,4 de promedio). El abanico de anotadores también se ha ampliado: Gabri Veiga y Iago Aspas han marcado 4 cada uno, Larsen ha hecho 2, Seferovic y Aidoo han aportado uno cada uno y los rivales han hecho 2 en propia puerta, Le Normand en el empate rescatado en el Reale Arena y Pathé Ciss en la reciente victoria ante el Rayo Vallecano.

Acaso el único pero que se puede poner a Carvahal es que el Celta no ha sido capaz de enlazar más de dos triunfos consecutivos. Encadenó dos victorias tras doblegar en casa al Athletic y superar luego a domicilio al Betis en el Villamarín, pero la derrota en casa ante el Atlético cortó la racha. Desde entonces, el Celta no ha vuelto a perder, alternando empates a domicilio (Real Sociedad y Osasuna) con victorias como local (Valladolid y Rayo). Previamente, antes de caer en Mallorca, el conjunto celeste venció a domicilio al Elche y cedió un empate en Balaídos ante el Villarreal.

El grupo en el que todos cuentan

Una de las virtudes que han acompañado a Carlos Carvalhal en estos primeros meses al frente del Celta es que el entrenador portugués ha conseguido que todos los integrantes del plantel se sientan importantes, con independencia de su protagonismo en el equipo.

La gestión del plantel de Carvalhal ha sido diametralmente opuesta a la de su predecesor, Eduardo Coudet. El argentino tenía una importante capacidad para convencer a sus jugadores para que se amoldasen a un estilo de juego muy exigente que requería un gran desgaste físico, pero tanto la utilización de los recursos como la administración era mucho más limitada. El Chacho contaba con un grupo de 13 o 14 de su confianza y el resto eran poco más que comparsas. La gestión de los cambios, que Coudet rara vez agotaba, es también mucho más amplia con Carvalhal, quien casi nunca se deja munición en el banquillo.

El preparador luso ha establecido jerarquías en el grupo, pero ha hecho debutar a todos sus hombres, incluido el joven Swedberg, antes inédito. El técnico ha repartido minutos con generosidad. Un claro ejemplo de ello es Kevin, tercero en el orden de preferencias para el lateral derecho (que no había debutado con su predecesor). El nigranés ha jugado tanto con defensa de cuatro como de cinco hombres y siempre ha respondido. También lo ha hecho Iván Villar, cuya capacidad defendió mucho antes de la lesión de Marchesín, con contundente respuesta por parte del guardameta y a menudo ha lamentado no poder repartir más minutos entre la gente de la segunda unidad. “Me incomoda no poder darles más minutos. a Cervi, Williot, Óscar, Solari... Todos merecen más de lo que les doy en estos momentos”, confesó antes del duelo con el Rayo Vallecano.