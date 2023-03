El Celta prepara su centenario con el privilegio de disfrutar quizás del mejor futbolista de su historia. Iago Aspas continúa escribiendo una brillante carrera deportiva que le sitúa como referente no solo del club vigués sino también de la Liga española. El sábado ante el Rayo Vallecano, el moañés firmó su 146º gol en la máxima categoría, que le acerca al top 20 de los mejores artilleros de un campeonato que arrancó en 1928 y que ha acogido a figuras como Messi, Di Stéfano, Cristiano Ronaldo, Cruyff, Puskas, Zarra, Kubala, Benzema, Hugo Sánchez, Raúl González, Quini o David Villa.

Camino de los 36 años (los cumplirá el 1 de agosto), Aspas continúa superando registros. Acumula ocho temporadas consecutivas sumando al menos once goles en el campeonato regular, una efectividad solo al alcance de un puñado de privilegiados, entre los que aparece el vigués Pahíño, que triunfó en Balaídos antes de hacerlo con el Real Madrid. La lista de los goleadores con una trayectoria tan larga de efectividad la completan Di Stéfano, Hugo Sánchez, David Villa, Messi, Cristiano Ronaldo y Luis Suárez.

Aspas, además, ha reservado para el Celta sus mejores años y actuaciones. La del sábado se recordará por el segundo gol que le hizo a Dimitrievski. Una obra más de una belleza plástica sublime que el moañés regala al celtismo, porque en eso también ha sido muy generoso con su afición. Buena parte de sus mejores remates los ha reservado para el estadio vigués, donde este curso ha celebrado nueve de sus once goles. “Me siento muy querido en mi tierra y por mi gente. Puede que nueve de esos once goles los haya metido en Balaídos por algo”, manifestaba Aspas tras la goleada al conjunto rayista.

El astro de Moaña es el mejor referente para el centenario del Celta, pues posee el récord de goles anotados con la celeste en el primer siglo del club vigués. Su registro se sitúa ya en 195 goles (contando todas las competiciones en las que ha participado), a cinco de una cifra redonda que seguramente alcanzará antes de que concluya la presente temporada.

Según la cuenta de Twitter Afouteza e Corazón (@AfoutezaRCCelta), el ‘10’ del Celta ha marcado dos o más goles en 29 partidos de Primera División. A continuación se sitúa una vieja leyenda céltica, Hermidita, con 22 ocasiones firmando un doblete como mínimo. En esas fecundas jornadas, Aspas ha obtenido 26 dobletes y 3 tripletes. Hermidita, por su parte, logró 18 dobletes, 2 tripletes, más un póquer y un repóquer.

En la clasificación del trofeo Pichichi, el delantero del Celta continua un año más entre los mejores, aunque este curso destaca por encima de todos por reservar casi todos sus aciertos para sus aficionados. Aspas figura como el jugador que más goles ha marcado en su estadio, con 9 tantos, frente a los 8 del polaco Lewandowski, que lidera la tabla de goleadores con 15 tantos.

A pesar de su veteranía, el moañés no se olvida de marcar. Su récord individual en LaLiga lo estableció en la temporada 2017-18, con 22 goles. El curso pasado alcanzó los 17, con el que obtuvo su cuarto trofeo Zarra, igualado con Raúl de Tomás. Éste, ahora en el Rayo Vallecano, no se ha estrenado este año. Aspas, sin embargo, alcanzó los 11 con el doblete del sábado, que le puede devolver a la selección española. El viernes, Luis de la Fuente hará pública la lista de convocados. Aspas aspira a entrar en la misma y seguir ampliando el registro de seis tantos en 18 partidos con La Roja.