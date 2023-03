A superar la barrera de los treinta

El Rayo Vallecano se reencuentra esta tarde en Balaídos (18:30 horas, Movistar y Gol Play) con un Celta muy diferente al que recibió hace cuatro meses en Vallecas. Entonces, el recién llegado Carlos Carvalhal intentaba reflotar un barco a la deriva mientras los de Andoni Iraola navegaban plácidamente junto a la nobleza de LaLiga. El empate sin goles que arrancaron los célticos en aquella visita a Madrid le sirvió para escapar de los puestos de descenso y afrontar con un optimismo renovado el parón por el Mundial de Catar. Desde entonces, celestes y franjirrojos han recorrido un camino similar: los de Carvalhal se han elevado hasta la duodécima plaza, tras sumar 17 puntos, mientras que los de Iraola continúan en una plácida séptima posición, después de añadir 14 puntos más a su excelente arranque de campeonato.

Después de superarse los dos tercios de competición, Celta y Rayo Vallecano llegan a la cita de hoy como equipos de fuerzas similares, capaces de plantar cara a cualquier circunstancia y rival. Aunque con dinámicas diferentes. Los gallegos sólo han perdido uno de sus seis últimos compromisos (ante el Atlético de Madrid en Balaídos) y vienen de sumar dos valiosos empates en casa de la Real Sociedad y de Osasuna. El conjunto madrileño, por su parte, encadena cuatro jornadas sin ganar, sumando únicamente tres de los doce puntos posibles.

Las diferencias entre célticos y rayistas se han reducido tanto que una hipotética victoria de los de Carvalhal en esta vigesimoquinta jornada les situaría cuatro puntos por detrás de los de Iraola en la clasificación y superarían la barrera de los treinta (sumarían 31).

LIGA 1ª DIVISIÓN. 25ª Jornada 18.30h. Movistar LaLiga y Gol Play Estadio: Balaídos CELTA RAYO Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 Año de fundación 1924 Presidente Raúl Martín Presa Temporadas en Primera 20 Estadio Vallecas 105 x 67 Capacidad 14.505 12º 7º Galán Balliu Isi De la Torre Catena Aspas Unai Óscar Valentín Camello Beltrán Trejo Comesaña Gabri Veiga Larsen Aidoo Lejeune Álvaro García Fran García Kevin Carles Pérez Entrenador Carlos Carvalhal Entrenador Andoni Iraola Banquillo Diego Alves, Coke Carrillo, Javi Domínguez, Carlos Domínguez, Óscar Rodríguez, Hugo Sotelo, Cervi, Paciencia, Williot, Solari, Seferovic Banquillo Diego López, Mumin, Mario Suárez, Pozo, Echavarría, Pathé Ciss, Unai Löpez, Salvi Sánchez, Andrés Martín, Raúl de Tomás, Falcao. 28 35 puntos puntos 16 12 19 16 EN CASA FUERA EN CASA FUERA 4 3 5 4 4 3 4 4 Ganados 4 6 3 4 Empatados Perdidos Isi 5 GOLEADORES Camello 5 Lejune 4 Aspas 9 Álvaro 4 Veiga 8 Trejo 2 Óscar 2 Falcao 2 Larsen 2 Catena 1 Aidoo 2 Comesaña 1 Paciencia 1 Unai López 1 Seferovic 1 Pathé Ciss 1

El conjunto vigués ha llegado hasta aquí a través de una transformación de su dibujo táctico. Carvalhal dejó aparcada hace semanas la defensa con tres centrales que utilizó por primera vez en Vallecas. Resuelto el problema de la falta de fiabilidad defensiva, el entrenador bracarense apostó por un dibujo más similar al de Iraola, aunque el vasco recurre habitualmente al 4-2-3-1 que podría modificar hoy ante la menguante pegada de su equipo: dos goles en los cuatro últimos partidos. Ambos equipos podrían presentarse hoy con un 4-4-2.

En cuanto a los recursos disponibles, el entrenador del Celta sale con desventaja en esta ocasión. Además de no poder contar con el lesionado Marchesín y con el sancionado Tapia, también ha de prescindir de Hugo Mallo por acumulación de tarjetas amarillas y de Mingueza porque no se ha recuperado a tiempo del problema muscular que arrastra desde antes de la cita con el Valladolid. Iraola, en cambio, recupera al central Alejandro Catena, tras cumplir sanción, y dispone de los habituales para confeccionar el once inicial.

El preparador del Celta, como es habitual, evitó desvelar ayer sus planes y abrió el abanico de candidatos a suplir a Hugo Mallo en el lateral derecho con Kevin Vázquez y con Solari. En la portería continuará Iván Villar, uno de los destacados en El Sadar, con Aidoo y Unai Núñez como una de las parejas de centrales más en forma de LaLiga. Completará la medular Galán, también excelente en sus últimas actuaciones.

El cuarteto de la medular puede sufrir algún retoque teniendo en cuenta los buenos minutos de Cervi en Pamplona. En ese caso, el argentino ocuparía el extremo izquierdo por Luca de la Torre. Beltrán y Gabri Veiga son fijos en el mediocentro, con Carles Pérez por la derecha. En ataque, Larsen puede repetir como acompañante de Iago Aspas, aunque también cuenta con opciones Seferovic para suplir al noruego. Entre los convocados por el técnico portugués repiten el portero Coke Carrillo, el central Javi Domínguez y el centrocampista Hugo Sotelo, del filial.

Iraola baraja la posibilidad de reforzar el ataque con Raúl de Tomás junto a Camello. En ese caso, Trejo podría ser el damnificado y el centro del campo lo formarían Óscar Valentín y el vigués Santi Comesaña, con Isi por la derecha y Álvaro García por la izquierda. En la defensa, Balliu y Fran García ocuparán los laterales, con Catena y Lejeune en el eje para resguardar la portería de Stole Dimitrievski.