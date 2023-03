No es la primera vez que Aspas firma un doblete contra el Rayo en Balaídos. Ya lo consiguió en la última jornada de la temporada 2018-2019. Aspas había sido la gran razón de A Nosa Reconquista, que se completó ese día. Aunque el Celta estaba virtualmente salvado –solo descendía si perdía y el Girona, que cayó 2-1, goleaba al Alavés–, Aspas se resistió a culminar la gesta con una derrota y empató el 0-2 inicial.

“Me recordaban en la previa ese partido”, reveló el astro celeste, exigente consigo mismo: “Me ha quedado la pena de aquella que he tenido en el minuto 1, que no he golpeado bien el balón, para ponernos por delante. Después es lo que tiene el fútbol, perdonas en un área y te aniquilan en la otra. Nos ha pasado a nosotros muchas veces. En tres minutos logramos ese 2-0 que nos dio confianza para amarrar los tres puntos. Estamos contentos”.

“A principio de temporada nos tiraban, pegaba en uno, pegaba en otro y entraba por la escuadra; un rebote en un córner y le quedaba solo… Tuvimos mala suerte”, comenta. “También hemos trabajado para estar más juntos, más pegados, para defender con los once cuando las cosas no salen bien”.

Aspas suma ya 11 goles. Es la octava temporada consecutiva que supera la decena. “Es muy bueno, no sólo para mí sino para el equipo. Esos goles suponen puntos normalmente y estar lo más arriba posible temporada tras temporada”, celebra, en la semana en que De la Fuente hará su primera convocatoria internacional. “Yo, como digo siempre, trato de hacerlo lo mejor posible en el terreno de juego y a ver si hay otra oportunidad de volver”.