Considera Carlos Carvalhal que la victoria es lo importante en el fútbol, más incluso que el balón. Su equipo viene de empatar ante Osasuna gracias al sacrificio defensivo de sus jugadores. Y esos resultados positivos han llevado al Celta a encadenar puntos que le sitúan con 28 cada vez más cerca de la salvación. Hoy le espera otro rival complicado, insiste el bracarense en referencia al Rayo Vallecano, ante el que logró su primer punto como entrenador del equipo celeste.

“No me interesa el balón, me interesa ganar. Le doy el balón a todos los equipos si ganamos nosotros. Preparo al equipo para hacerlo todo bien. Si el rival tiene el balón, tendremos que estar juntos y conseguir un punto. Luego, en los partidos, siempre hay una oportunidad para ganar”, comenta Carvalhal sobre un plan de juego que le ha dado buenos réditos.

“Estamos en el buen camino, pero hay mucho que hacer y mejorar. La actitud y la interpretación de aquello que se pide son muy positivas. Y la humildad y el trabajo, también. Tenemos espíritu de equipo, y eso es muy importante para conseguir los objetivos”, proclama el preparador portugués ante un nuevo compromiso en Balaídos.

“Tenemos que preparar el partido para atacar bien, para tener el balón, pero también defender, intentar ser fuertes a balón parado... En lo ofensivo, vamos a mejorar y esta semana insistimos en el balón parado. En lo defensivo, hemos mejorado.”, comenta.

Carvalhal subraya el trabajo de Andoni Iraola. “La identidad del Rayo la marca su entrenador. Sus equipos son organizados y con jugadores de calidad. Es un equipo con muchos puntos fuertes, le tenemos el máximo respeto. Tiene calidad en las bandas, un delantero muy rápido y un ‘10’ de posesión que juega muy bien. Vamos a intentar hacerles la vida difícil e incomodarles con nuestro juego”.

El Celta pierde a Mingueza para la cita contra los rayistas por no recuperarse a tiempo el catalán de su lesión muscular. Tampoco desvela Carvalhal quién jugará en el lateral derecho ante la baja también de Hugo Mallo, por sanción. Sí confirma que Iago Aspas y Gabri Veiga han superado las molestias que arrastraban incluso antes del partido en El Sadar: “Están al cien por cien” para esta tarde, asegura.

Ante Osasuna, Larsen fue titular y el técnico explica los motivos: “Pensamos que era mejor para ese partido”. De Seferovic, el otro candidato para acompañar a Aspas en la delantera céltica, señala: “Estuvo mucho tiempo sin jugar y está en un proceso de adaptación al juego del equipo, que es muy alto en intensidad”. Tampoco se olvida de Paciencia, otra de las opciones para el ataque. “Ha entrenado a un gran nivel y me causa incomodo no poder meterlo. Me incomoda también por Cervi, Williot, Óscar, Solari... Todos merecen más de lo que les doy”.

No escatima elogios el preparador luso para Iván Villar, uno de los protagonistas ante Osasuna: “Es trabajador, inteligente. Lo que está haciendo en los partidos es lo que hacía en los entrenamientos. Tiene mucho que ver con su evolución natural, no me ha sorprendido”.

Y habló Carvalhal de la actuación el lunes del jugador que criticó por hacer ”un partido de mierda sin balón” ante el Valladolid. “Ha hecho tanto, que se volcó con el trabajo defensivo y se olvidó del ofensivo. Hay que buscar el equilibrio, pero aprendió la lección”.

Solicita el apoyo incondicional de la afición

Como en anteriores partidos en Balaídos, Carvalhal aprovechó la rueda de prensa previa al partido contra el Rayo Vallecano para reclamar el apoyo incondicional del celtismo desde las gradas de un estadio que hoy volverá a rozar el lleno ya que el club vendió todas las entradas disponibles excepto las de la zona vip. “Esperemos que nos den su apoyo con todas sus fuerzas. Contamos con ellos y vamos a hacer nuestro trabajo desde el primer minuto hasta el último para ganar al Rayo”, señaló Carvalhal, quien considera a la afición como el jugador número doce. En esta ocasión, el técnico del Celta admite que a su equipo le espera un rival difícil y de fuerzas similares a su equipo, por lo que el apoyo de la afición adquiere mayor importancia, si cabe, para romper ese equilibrio a favor del conjunto local.

“Quería decirle a nuestros aficionados que lleguen al estadio un poco más temprano porque a las 18:20 habrá un pequeño homenaje a Mallo por sus 300 partidos en Primera División. Es más que justo que todo el club esté con él. Es un gran jugador, con una gran personalidad y espero que tenga un momento muy bonito”, concluyó Carvalhal.

Homenaje a Mallo

El Celta aprovechará la visita del Rayo Vallecano para rendir homenaje a Hugo Mallo, capitán celeste que en El Sadar alcanzó los 300 partidos en la élite. El de Marín no podrá jugar hoy por sanción, pero estará en el campo para recibir el cariño del celtismo.