El entrenador del Celta, Carlos Carvalhal, afirmó que el empate sin goles ante Osasuna fue de “labor y trabajo” por parte de sus futbolistas.

“Ha sido una semana muy difícil para nosotros. Prácticamente, Veiga y Aspas no se entrenaron en toda la semana y nos condicionó un poco la preparación. No ha sido una semana normal de trabajo para nosotros”, indicó sobre cómo llegó el equipo al partido en El Sadar. De todos modos, explicó que “la profesionalidad de los dos ha hecho que pudiesen jugar el partido y tratasen de ayudarnos”. El técnico portugués tranquilizó a los aficionados de cara al próximo partido y aclaró que la salida de Gabri no tuvo nada que ver con las molestias de la semana y que están en buenas condiciones.

Sobre el partido jugado ante el Osasuna, el técnico del Celta dijo que “la primera parte ha sido heavy metal. Ha sido muy difícil para nosotros. En la segunda parte nosotros estábamos con la intención de imponer nuestra música. Teníamos que estar preparados para ese momento y marcar. Tuvimos ese momento con la oportunidad de Gabri pero no marcamos. Es fútbol”.

Analizando el encuentro de sus jugadores diferenció claramente “hicimos un partido competente desde el punto de vista defensivo, pero ofensivamente no tan bien”.

“De todos los partidos que llevo en el Celta, este ha sido el contrario que más nos ha creado dificultades. Mis jugadores fueron muy bravos, supieron defender bien y equilibrar el partido”, continuó.

“Osasuna es un equipo muy fuerte, bien organizado y agresivo en el buen sentido. Nos esperábamos esto y ellos nos bloquearon las salidas”, dijo sobre el cuadro dirigido por Jagoba Arrasate.

Explicó que en el segundo tiempo el equipo mejoró gracias a que “dimos muchos pases entre los defensas. Era importante hacer eso para llamar un poco la presión de Osasuna y después salir por fuera de esa presión”. Y sobre la presión de Osasuna en la primera mitad aclaró que “nos obligó a hacer un ajuste en nuestra banda derecha. Rectificamos y estabilizamos nuestro juego a partir de ese momento”. Y se felicitó porque “si el equipo no fuera equipo, si no tuviese una actitud muy fuerte, muy competitiva, hoy no tendríamos posibilidad alguna de ganar puntos. Ganamos un punto por la labor y trabajo de mis jugadores”.