El Celta quiere prolongar su momento

El Celta se propone prolongar su buen momento de juego y resultados con un triunfo en un duelo de gran dificultad ante Osasuna (El Sadar, 21.00 horas, Gol Play, Movistar LaLiga). Los de Carlos Carvalhal buscan en su mejor versión del curso tres puntos que agranden la distancia con la zona de descenso en una jornada en que la mayoría de sus rivales han ganado sus partidos. Cierra esta noche el cuadro vigués la vigésimo cuarta jornada con una exigua ventaja de 2 puntos sobre la zona roja y la necesidad de encadenar victorias para destacarse en una carrera cada vez más apretada y concurrida, en la que ninguno de los equipos de la parte baja de la tabla parece capaz de tomar una clara ventaja.

El cuadro celeste llega, no obstante, al partido fortalecido moralmente por su imponente victoria frente al Valladolid y tras sumar 10 de los últimos 15 puntos que se han puesto en juego ante adversarios de tanto fuste como la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, el Betis y el Athletic.

Carlos Carvalhal parece haber dado por fin con la tecla para que el equipo carbure y quiere refrendar el radical cambio experimentado por el Celta ganando al primer equipo contra el que se enfrentó en LaLiga y, de paso, aguar a los de Jagoba Arrasate la fiesta de su reciente victoria contra el Athletic en el primer asalto de las semifinales de la Copa del Rey. No se fía, sin embargo, el estratega bracarense de la previsible resaca copera de Osasuna. El aguerrido conjunto rojillo presume de ser uno de los más compactos y mejor organizados de LaLiga y llega también al choque en buena forma, recuperado físicamente del esfuerzo del pasado miércoles y tras doblegar en la última jornada liguera al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Osasuna quiere acercarse de nuevo a los puestos europeos que ocupó hace algunas jornadas y sus opciones pasan por derrotar esta noche a los celestes.

LIGA 1ª DIVISIÓN. 24ª Jornada 21.00h. Movistar LaLiga y Gol Play Estadio: El Sadar OSASUNA CELTA Año de fundación 1920 Presidente Luis Sabalza Iriarte Temporadas en Primera 41 Estadio El Sadar 105 x 67 Capacidad 23.516 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 8º 13º Mallo Kike Barja Manu Sánchez Carles Pérez Aidoo Ibáñez Gabri Veiga David Garcia Aspas Darko Kike García Beltrán Unai Seferovic Unai García Torró Luca de la Torre Galán Diego Moreno Chimy Ávila Entrenador Jagoba Arrasate Entrenador Carlos Carvalhal Banquillo Herrera, Valencia, Nacho Vidal., Juan Cruz, Moncayola, Abde, Moi Gómez, Budimir, Aimar Oroz, Aridane, Herrando Banquillo Banquillo Alves, Coke Carrillo, Kevin , Javi Domínguez, Carlos Domínguez, Óscar, Hugo Sotelo, Cervi, Paciencia, Williot, Solari, Larsen LIGA 1ª DIVISIÓN. 24ª Jornada 21.00h. Movistar LaLiga y Gol Play Estadio:iEl Sadar Árbitro:iSánchez Martínez (comité murciano) OSASUNA CELTA Año de fundación 1920 Presidente Luis Sabalza Iriarte Temporadas en Primera 41 Estadio El Sadar 105 x 67 Capacidad 23.516 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 8º 13º Mallo Kike Barja Manu Sánchez Carles Pérez Aidoo Ibáñez Gabri Veiga David Garcia Aspas Darko Kike García Beltrán Unai Seferovic Unai García Torró Luca de la Torre Galán Diego Moreno Chimy Ávila Entrenador Jagoba Arrasate Entrenador Carlos Carvalhal Banquillo Herrera, Valencia, Nacho Vidal., Juan Cruz, Moncayola, Abde, Moi Gómez, Budimir, Aimar Oroz, Aridane, Herrando Banquillo Alves, Coke Carrillo, Kevin , Javi Domínguez, Carlos Domínguez, Óscar, Hugo Sotelo, Cervi, Paciencia, Williot, Solari, Larsen LIGA 1ª DIVISIÓN. 24ª Jornada 21.00h. Movistar LaLiga y Gol Play Estadio: El Sadar OSASUNA CELTA Año de fundación 1920 Presidente Luis Sabalza Iriarte Temporadas en Primera 41 Estadio El Sadar 105 x 67 Capacidad 23.516 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 8º 13º Mallo Kike Barja Manu Sánchez Carles Pérez Aidoo Ibáñez Gabri Veiga David Garcia Aspas Darko Kike García Beltrán Unai Seferovic Unai García Torró Luca de la Torre Galán Diego Moreno Chimy Ávila Entrenador Jagoba Arrasate Entrenador Carlos Carvalhal Banquillo Herrera, Valencia, Nacho Vidal., Juan Cruz, Moncayola, Abde, Moi Gómez, Budimir, Aimar Oroz, Aridane, Herrando Banquillo Banquillo Alves, Coke Carrillo, Kevin , Javi Domínguez, Carlos Domínguez, Óscar, Hugo Sotelo, Cervi, Paciencia, Williot, Solari, Larsen

El técnico céltico cuenta de nuevo con las bajas de Óscar Mingueza, que sigue en proceso de recuperación de la lesión muscular que ya le privó de jugar frente al Valladolid, y Renato Tapia, que cumplirá esta jornada el segundo de los tres encuentros de suspensión que le impuso el Comité de Competición tras su expulsión en el Reale Arena. Ambas ausencias no van a impedir a Carvalhal alienar un once de postín, que presumiblemente no va a sufrir cambios con respecto al que goleó al Valladolid en Balaídos.

Carvalhal podría, de hecho, repetir por primera vez alineación en dos jornadas consecutivas. El luso suele ser partidario de introducir ligeros retoques y hasta la fecha siempre había variado alguna pieza en cada partido. Hoy puede ser la excepción. La principal duda atañe a la identidad del delantero que acompañe a Iago Aspas en punta, puesto que se disputan Haris Seferovic y Jörgen Strand Larsen.

El suizo respondió a la confianza con un buen encuentro y su primer gol del curso, con lo que parece partir con cierta ventaja sobre el noruego, que apunta al banquillo, pero contará también con minutos a lo largo del partido. El resto del pescado está vendido: Iván Villar defenderá la portería respaldado por sus buenas actuaciones desde que asumió el relevo de Agustín Marchesín, cuyas prestaciones ha mejorado. El cangués ha demostrado con creces que está capacitado para el reto y es una apuesta segura de Carvalhal. En defensa tampoco se prevén novedades. Aidoo, Unai y Galán son indiscutibles y Mallo se ha ganado la continuidad tras el gran partido firmado ante el Valladolid, en el que el capitán ofreció su mejor versión en mucho tiempo.

Ausente Tapia, Beltrán carece de relevo; Gabri Veiga ha marcado la diferencia en el último mes, y tanto Carles Pérez como Luca de la Torre siguen en fase ascendente, con lo que todo indica que los cuatro repetirán en medio campo.

El preparador de Osasuna, Jagoba Arrasate, prevé, mientras, algunos cambios en el once para mitigar el esfuerzo del duelo copero. Kike Barja podría entrar por Abde en el frente ofensivo, mientras que Lucas Torró podría estar acompañado por Darko Brasanac y Pablo Ibáñez en la medular. Moncayola descansará para dejar su hueco a Diego Moreno y Nacho Vidal vuelve a estar disponible. Arrasate cuenta con las bajas de Rubén Peña y Rubén García, por lesión.