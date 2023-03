Carlos Carvalhal perfila la preparación del encuentro de mañana contra Osasuna en El Sadar, donde el Celta aspira a dar continuidad al triunfo firmado frente al Valladolid. El equipo celeste afronta el choque pletórico de moral por el buen momento de juego y resultados del último mes y decidido a sumar un triunfo que le permitiría incrementar su distancia con la zona de peligro y comenzar a pensar en una cómoda permanencia.

El técnico portugués dará continuidad frente a los rojillos al esquema que viene empleando en los últimos partidos, con un once que casi puede recitarse de carrerilla.

La única duda es el Carvalhal repetirá la alineación con la que el Celta goleó la pasada jornada al conjunto pucelano. Hasta la fecha, el preparador luso no ha repetido una sola vez once. Ha empleado diversos esquemas y ha concedido oportunidades a todos sus hombres, pero con el paso de los partidos ha fijado el dibujo y establecido jerarquías en un once que ha modificado con ligeros retoques. Para el duelo contra Osasuna, la principal duda, seguramente la única, es quién será el que acompañe a Iago Aspas en la delantera.

El buen partido (con estreno goleador) firmado por Seferovic hace pensar que el suizo volverá a ser el elegido por el técnico, aunque no puede descartarse la opción del noruego Strand Larsen como socio del moañés.

El resto de los puestos parecen adjudicados de antemano. El buen desempeño de Villar tras la lesión de Marchesín,. convierte al cangués en una apuesta segura para la portería. Ausente por lesión Mingueza, Mallo, tras su buen partido frente a los pucelanos, repetirá como lateral derecho en una línea defensiva que completarán Aidoo y Unai en el eje y Javi Galán en el carril izquierdo.

En el medio campo, tampoco se esperan novedades: Fran Beltrán y Gabri Veiga se moverán por la zona central y Carles Pérez y Luca de la Torre formarán en banda.

El entrenador del Celta cuenta con la baja de Renato Tapia, sancionado, por lo que volverá a incluir en la convocatoria el medio centro del filial Hugo Sotelo. El canterano dispuso de su primera oportunidad esta temporada con el primer equipo ante el Valladolid y podría volver tener minutos en El Sadar.