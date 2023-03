Carlos Carvalhal ha pronosticado un difícil encuentro frente a Osasuna, un rival “sólido, muy trabajador, bien organizado y con calidad”, que va a obligar al Celta a elevar al máximo su nivel competitivo para sumar los tres puntos en El Sadar. “Es un equipo que nos va a exigir mucho", ha advertido el preparador celeste en la rueda de prensa previa al choque. “Para tener opciones tendremos que, como mínimo, igualar su competitividad y que nuestro fútbol sea mejor que el suyo. Sin balón habrá que ser competitivos, y con balón habrá que ser competitivos con calidad", ha explicado.

El técnico luso espera un rival similar al de su debut en Balaídos con el Celta con apenas un par de entrenamientos a sus espaldas. “Es un equipo que persiste en las mismas ideas y no creo que vaya a cambiar muchas cosas”, ha observado Carvalhal, que sí espera un Celta muy diferente al de la primera vuelta. “Seguro que estamos mejor que entonces”, ha establecido.

El estratega bracarense ha valorado el actual momento del Celta, aunque ha recordado que Osasuna también llega al choque “moralizado” tras su victoria frente al Athletic en el primer asalto de las semifinales de Copa, y ha asegurado que su equipo afronta el choque con “voluntad” e “ilusión” de dar continuidad al triunfo firmado en la última jornada contra el Valladolid. “Trataremos de explotar sus debilidades, que las tiene, aunque no son muchas”, ha indicado

Carlos Carvalhal quiere que el Celta esa un equipo reconocible, que domine los diferentes aspectos del juego. “No me gusta que cataloguen a mis equipos porque el fútbol no se acaba en una sola capacidad. El fútbol no es solo la particularidad de ser bueno en una cosa. Me encantaría que mi equipo se identificase por hacer bien muchas cosas y tenemos que saber manejarlas para ser competitivos porque cada partido es una historia”, ha destacado. “Los goles que hemos marcado se pueden repartir en goles de transición rápida y de posesión de balón. Nos podemos adaptar a la música de los demás, lo importante es que tenemos que bailar siempre”, ha agregado.

El entrenador del Celta está decidido, por otra parte, a que todos sus jugadores mantengan la tensión, incluso en los partidos que va ganando holgadamente y puso como ejemplo la llamada de atención que tuvo que hacer a uno de sus futbolistas, cuya identidad no desveló, tras el último encuentro frente al Valladolid. “Hubo un jugador que tenía la idea de que había hecho un buen partido. Lo llamé particularmente y le mostré imágenes: ‘Mira, ha hecho un partido de mierda. Muy bien con el balón, pero sin balón esto no es nada. Así vas a salir del equipo’”, le recriminó.

Pese a que el Celta ha sumado 10 de los últimos 15 puntos que se han puesto en juego y muestra una línea claramente ascendente, Carvalhal no se muestra partidario de marcarse objetivos a largo plazo. “El partido más importante es el próximo y luego, el siguiente. No pensamos en un objetivo a largo plazo”, ha puntualizado.

El preparador celeste ha incluido en la convocatoria para El Sadar al medio centro canterano Hugo Sotelo para cubrir la vacante por sanción de Renato Tapia y ha revelado que habría convocado también al central del filial Sergio Barcia, de no haberse fracturado la clavícula en el duelo contra el San Fernando. “La idea era que jugase solo 60 minutos, pero ha tenido una lesión den la clavícula que seguramente va a precisar cirugía. Lo lamento porque es un jugador que proyectamos y tiene un gran futuro por delante”, ha comentado. La baja de Barcia ha propiciado que Carvalhal haya incluido en la convocatoria el central del Celta B Javier Domínguez.