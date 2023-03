Iván Villar ha cazado la oportunidad al vuelo. La grave lesión de Agustín Marchesín, que causará baja por lo que resta de temporada, ha devuelto a la primera línea competitiva al guardameta de Aldán, que ha despejado con muy convincentes actuaciones en partidos de alta exigencia toda duda sobre su capacidad para defender la portería celeste.

“Mi trabajo no es callar bocas, sino ser efectivo “, ha zanjado el portero en rueda de prensa tras el entrenamiento celebrado esta mañana en la ciudad deportiva. “Si hay debate o no [sobre la portería], para mí no es primordial. Lo dejo para otras personas. Esto es un continuo aprendizaje. Los partidos y los entrenamientos te dan la mejora. La competición es un examen semanal que tomo de la mejor manera, sin meterme presión. Trabajo para jugar en el Celta, que es mi casa”, ha precisado.

El portero canterano asume con responsabilidad su nueva situación en el equipo. “Me estoy encontrando muy bien. Da un poco de pena porque la oportunidad llega por la lesión de un compañero y esto a nadie le gusta. Desde el primer día viene a entrenar duro, para mí esto es algo innegociable. Estoy muy contento porque los resultados se están dando”, ha explicado.

Villar ha desvelado que se tomó su suplencia en el partido de Copa frente al Espanyol más como un reto que como una decepción. “A lo largo de mi carrera he tenido momentos más complicados, por lesiones. Me lo tomé como una decisión del míster, que siempre elige lo mejor para ganar el partido, y he seguido entrenándome”, ha relatado el cancerbero, que no disfrutaba de continuidad desde que asumió la titularidad en la temporada 2020-21 por lesión de Rubén Blanco: “Esa fue la primera vez que tuve continuidad, aunque fue un poco raro por la pandemia. Jugar sin público es diferente”.

El portero celeste ha concedido “la máxima importancia” al duelo de este lunes frente a Osasuna, partido en el que Celta aspira a dar continuidad a la victoria firmada el pasado domingo contra el Valladolid, confirmando su buena racha de resultados del mes de febrero. “Intentamos ir a ganar todos los partidos, haciendo nuestro camino. Todos los equipos están dando su mejor nivel y sacando puntos. No podemos confiarnos, pero el equipo está en buena dinámica y vamos a Pamplona a por los tres puntos”, ha destacado el cancerbero, que prevé un duro encuentro frente a los de Jagoba Arrasate.

"Tenemos que empezar el partido muy fuerte porque ellos tienen mucha intensidad”, ha comentado el canterano, que ha pedido que se preste especial atención a los centros laterales del rival: “Están sacando beneficio de esos centros y remates al área. Tenemos que estar concentrados en esos balones, quitarles todas las ventajas que puedan tener”

Iván Villar ha valorado en su comparecencia la mejoría defensiva que el Celta ha experimentado desde que Carlos Carvalhal asumió la dirección del equipo. “Era una racha que teníamos que cortar, que mejorar para conseguir puntos. Desde el primer día trajo sus ideas y las trabajamos todos los días. Ojalá sigamos así, encajando pocos goles”, ha observado.

El meta canterano ha celebrado, por otra parte, la sana competencia que mantiene con Diego Alves, fichado fuera de mercado para cubrir la baja de Marchesín. “Todos conocéis a Diego, su pasado. Entrenar con él es muy bueno, positivo para mí. Nos ayudamos mutuamente. Solo tengo buenas palabras para él”, ha dicho.