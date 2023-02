La grave lesión de Agustín Marchesín le abrió las puertas de la titularidad en un momento delicado para el Celta, pero Iván Villar ha respondido con un trabajo notable a la confianza de Carlos Carvalhal. “Mi rendimiento no es casualidad, es fruto del trabajo de todo el año. Me ha tocado jugar ahora, en un momento complicado, pero yo siempre me he visto preparado”, comentó el portero del Celta, decisivo en el tramo final del primer tiempo con dos paradas que evitaron al Valladolid meterse en el partido.

Con sus últimas actuaciones, el portero de Cangas terminó con el debate sobre su titularidad, alimentado con el fichaje del veterano Diego Alves. “Me encuentro bien, con confianza. Para los porteros es importante mantener la portería a cero porque eso es sinónimo de que, como mínimo, vamos a sumar un punto”, indicó Villar, quien ve al Celta “en línea ascendente” con Carvalhal.“Está haciendo un gran trabajo, y eso se ve en el campo. Ganar al Valladolid era muy importante para coger confianza, para seguir creciendo”, destacó el guardameta, quien pide no pensar “en otra cosa” que en la cita ante Osasuna.