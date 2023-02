El Celta regresó ayer a los entrenamiento en la ciudad deportiva Afouteza, de Mos, antes de celebrar hoy la jornada de descanso. El miércoles, el equipo de Carlos Carvalhal volverá al trabajo para preparar la cita del lunes ante Osasuna (El Sadar, 21 horas). El técnico bracarense recurrió a nueve juveniles para celebrar una sesión en la que no participaron el lesionado Óscar Mingueza y los tocados Joseph Aidoo, Fran Beltrán y Luca de la Torre, que no acabaron el partido contra los pucelanos pero que, según Carvalhal, no sufren lesiones de importancia, solo “toques”, dijo.

Así lo confirmó el preparador del Celta nada más concluir el partido del domingo frente al Valladolid, en el que tuvo que reemplazar a Aidoo, Beltrán y De la Torre. Sin embargo, los tres permanecieron en el banquillo el resto del partido y después se unieron a sus compañeros para agradecer a la afición el apoyo durante toda la jornada para superar una complicada prueba en la que estaban en juego más de tres puntos. Los vallisoletanos habían ganado en la primera vuelta en Zorrilla por 4-1. Con el 3-0 registrado en Balaídos, celestes y blanquivioletas quedan igualados en el golaverage particular y los de Vigo superan a los de Valladolid en el general. En el suave entrenamiento de ayer, Carvalhal contó con nueve jóvenes de las categorías inferiores: Santos, Abalde, De Andrade, Moha, Roi Tato, Carril, Álex González, Manu Rodríguez y Compa. El club incluso reunió a todos ellos para inmortalizar el momento en una fotografía que difundió a través de sus redes sociales. Para la cita ante Osasuna, Carvalhal seguirá sin poder contar con Renato Tapia, que cumplirá el segundo de los tres partidos con que fue sancionado el peruano por su expulsión en Anoeta tras exclamar “¡Qué prepotencia!” cuando vio la segunda tarjeta amarilla. También causará baja Mingueza, con un problema en el muslo derecho. Carvalhal calcula que el lateral catalán tendrá que permanecer unas dos semanas de baja, aunque los plazos dependen de la respuesta de recuperación de cada jugador. Además, Aidoo arrastra problemas físicos desde la semana pasada, por lo que el técnico del Celta reclamó la presencia de Javi Domínguez, del filial. La sustitución del ghanés ha dejado a LaLiga sin jugadores de campo con pleno de minutos tras la vigesimotercera jornada. Aidoo era el único que lo había jugado todo hasta el momento, los veintidós partidos previos completos. Pero ante el conjunto pucelano vio cortada su racha al ser reemplazado a los 74 minutos por Carlos Domínguez. Aidoo se incorporó al Celta en la campaña 2019-20. Desde entonces, el internacional ghanés ha participado en 112 encuentros de liga, 94 como titular, en los que ya suma 8.483 minutos. Sin contar el partido de ayer entre el Villarreal y el Getafe, lideran la tabla de minutos, con pleno de 2.070, los guardametas Marc Andre Ter Stegen (Barcelona), Giorgi Mamardashvili (Valencia), Jeremías ‘Conan’ Ledesma (Cádiz), Álex Remiro (Real Sociedad), Predrag Rajkovic (Mallorca) y Edgar Badía (Elche). A este grupo se le puede unir David Soria, portero del conjunto getafense, en La Cerámica. Sergio Akieme, zaguero del Almería, es el jugador de campo con más minutos disputados, 2.060, dos más que Fran García, defensa del Rayo, mientras que Aidoo acumula ahora 2.054 y Sergi Darder, centrocampista del Espanyol, ha jugado 2.046.