El técnico del Valladolid, José Martín Rojo, Pacheta, no dudó en asumir al término del encuentro toda la responsabilidad de la “dura” goleda sufrida por su equipo en Balaídos. “Ha sido un partido muy malo, para aprender mucho y olvidar más deprisa. No hemos ganado duelos, no hemos estado con la tensión competitiva que merece un partido como este. El rival ha estado mucho más duro que nosotros, mucho más fuerte”, analizó Pacheta, que no puso paños calientes a la derrota: “Yo soy el máximo responsable porque he decidido mal el once o he planteado mal el partido. Soy el que tiene que arreglar esto y lo voy a hacer de aquí al domingo, por supuesto”.

“Cuando la cosa no va bien te planteas cambiar a todos, incluido el entrenador porque la cosa no va. Veníamos compitiendo muy bien y hoy no, veníamos jugando bien y hoy no. Hemos cometido muchos errores que no estábamos haciendo, por eso quiero pensar que ha sido un accidente”, apuntó el técnico. En este sentido, dijo que tras una actuación “muy mala” como la de esta tarde, lo mejor es pasar página cuanto antes: “Es un partido para aprender mucho y olvidar más deprisa. No hemos estado con la tensión competitiva que merece un partido así, el rival ha estado mucho más fuerte. Es verdad que el partido no nos sonríe en ese momento que parece que nos metíamos, pero no sirve de excusa”.