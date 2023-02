Hace unos meses Óscar García vivía el momento más duro de su vida. El exentranador del Celta de Vigo anunciaba en el mes de octubre que aparcaba sus funciones en el Reims francés. Poco después, informó a través de su cuenta de Instagram de la muerte de su hija Marina. "Vuelta alto, amor mío", escribió junto a una bonita fotografía con su hija al caballito.

El técnico se ha tomado un tiempo para asimilar la situación y ahora ha reaparecido para hablar de como se encuentra la familia después del fallecimiento de la joven de 21 años tras recaer con cáncer. Junyent se ha abierto en canal en una entrevista para ‘El suplement’ de ‘Catalunya Ràdio’ con Roger Escapa. "El cáncer duró años, parecía que con la primera operación ya no le volvería a pasar si sobrevivía un tiempo, pero este tiempo no llegó, recayó. Han sido unos años sin descanso", confesó.

La joven y su familia llevaban varios años luchando contra una enfermedad. De hecho, durante su etapa en Vigo, el propio Óscar García había tenido que ausentarse de su trabajo al frente del banquillo del Celta para estar con su hija.

"La niña tenía mucha vitalidad y nos daba lecciones de vida. Me gusta recordarla cuando estaba bien. Los últimos años los pasó muy mal, pero yo la recuerdo cuando estaba bien, lo fuerte que era, que no se dejaba vencer por la enfermedad".

Ahora tanto él como su familia se ven obligados a "mirar adelante, continuar fuertes" por las otras dos hijas que tiene. Para ellas, Marina era como una madre. "Los adultos tenemos más recursos, pero las niñas no lo pueden entender", confesó.

"A las niñas les digo: 'Esto es lo más duro que pasaréis en la vida. Llorad cuando tengáis que llorar. Que no os digan que tenéis que ser fuertes. Llorad cuando queráis'. Yo me pregunto: ¿por qué no me ha tocado morirme a mí? Podría haberme pasado a mí. Ella tenía toda una vida por delante. No puedes controlar lo que te viene, sino cómo te lo tomas", reveló.