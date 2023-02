El Celta B afronta hoy en Mérida un duelo complicado ante un rival que ganó en Barreiro (1-2) y que viene de superar al Unionista (0-1). “El Mérida es un equipo histórico, con muchos recursos ofensivos, con gente para correr en transición y para combinar que ya nos ganó en Barreiro y que nos pondrá las cosas difíciles como cualquier equipo de la categoría. En este caso, se trata de un equipo que lleva toda la temporada en la mitad alta de la clasificación. Tenemos que dar nuestra mejor versión para poder dar continuidad a la racha en la que estamos”, explicaba Claudio Giráldez antes de viajar.

El técnico del filial no puede contar con Carlos Domínguez, Hugo Sotelo y Javi Domínguez, convocados con el primer equipo, Sergio Barcia está sancionado y Manu Garrido, San Bartolomé y Clemente Montes se quedaron en Vigo por lesión. Para suplir tanta baja, Giráldez ha citado a Yoel Lago, Gael Alonso y Javi Rodríguez.

El equipo vigués intentará defender la sexta plaza, tras superar al Alcorcón. Además, Giráldez confía en el gran rendimiento de sus jugadores como visitantes: “Ahora mismo somos el tercero o cuarto equipo de la categoría que más puntos ha sumado fuera de casa y somos protagonistas en todos los partidos. Da igual si jugamos en casa o fuera, pues los planteamientos suelen ser prácticamente iguales. Y esa valentía a veces tiene premio y otras no, pero estoy muy contento con la imagen del equipo, en general; y en particular, en los de fuera de casa, donde estamos siendo bastante regulares en cuanto a juego y resultados. Esperamos seguir en esa dinámica en un campo complicado como es el Romano José Fouto”, apunta el porriñés.

Por primera vez, Giráldez tendrá que cumplir dos partidos de sanción y seguir a su equipo desde la grada. “Es un fastidio y un incordio para todos, no solo para mí, que sufriré más desde fuera, pero es lo que hay. Salí del área técnica y me expulsaron por una acción del reglamento que no se cumplió en el terreno de juego. Avisé al árbitro asistente de que había que parar el juego porque se había producido un choque de cabeza con cabeza. En cambio, el tercer árbitro le avisó de que había salido del área técnica y tengo que pagar con dos partidos, por una acción que pienso que no es excesivamente grave ni violenta pero es lo que marca el reglamento. Es la primera vez que me expulsan como entrenador”, lamenta Giráldez.