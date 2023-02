La baja de Mingueza trastoca el plan

Carlos Carvalhal preparaba estos días en la ciudad deportiva Afouteza el partido contra el Valladolid pensando en alinear el mismo once que eligió de inicio la semana pasada en Anoeta. Este plan saltó por los aires en el entrenamiento de ayer al caer lesionado Óscar Mingueza: una de las piezas fundamentales en el esquema del técnico portugués. El catalán se lastimó en la cara anterior del muslo derecho. El club anunció el contratiempo, advirtiendo que el futbolista estaba pendiente de someterse a pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión. Se da por hecho que el jugador causará baja para el compromiso de mañana ante un rival directo por la permanencia y que llega a Balaídos empatado a 24 puntos con los célticos, que también pierden a Renato Tapia, por sanción, tras su expulsión ante la Real Sociedad.

Desde la llegada de Carvalhal a Vigo, Mingueza se convirtió en una pieza imprescindible para el bracarense, que considera al catalán más lateral que central, hasta el punto de que lo mantuvo en el costado derecho durante la baja de Unai Núñez contra el Atlético de Madrid. En ese partido, Tapia jugó como central junto a Joseph Aidoo. Es más, la apuesta por Mingueza acabó desplazando al banquillo al capitán del Celta, Hugo Mallo, quien en el mes de enero pasado intentó su fichaje por el Atlético Mineiro ante las pocas posibilidades que contemplaba en Vigo de entrar en el once titular.

De hecho, Mallo ni siquiera es ahora mismo la primera opción para suplir a Mingueza, después de que Carvalhal revelase a la prensa que el capitán no se encontraba en condiciones de pelear por la titularidad como lateral derecho: “Perdió el foco por los acontecimientos”, señaló antes de viajar a San Sebastián el entrenador del Celta, que en esta ocasión recurrirá seguramente de nuevo a Kevin Vázquez para que ocupe el lateral derecho. El defensa de Camus, de hecho, ha sido el relevo de Mingueza en los últimos partidos, cuando Carvalhal buscaba más intensidad en el marcaje ante los agobios finales del rival.

Como le ocurrió a Gabri Veiga, Luca de la Torre y Carles Pérez, Mingueza se vio favorecido por el relevo en el banquillo del Celta. Los cuatro futbolistas se han ganado la titularidad con Carvalhal, que valora la salida de balón y el juego entre líneas del catalán, que además se prodiga en el juego de ataque. Desde el lateral, el zaguero nacido en la localidad barcelonesa de Santa Perpètua de Mogoda en 1999, se convierte en un elemento clave para desarrollar el plan que Carvalhal diseña en función del rival. Así, Mingueza puede compaginar su función de lateral con la de centrocampista, tercer central o carrilero. A esta versatilidad añade una buena conducción del balón y facilidad para filtrar pases entre líneas. De hecho, en la cantera del Barcelona también jugó como centrocampista hasta acabar como central y lateral derecho.

A la baja de Mingueza se une la de Tapia, sancionado con tres partidos por su expulsión en Anoeta. El peruano era un recambio para el mediocentro, de ahí que Carvalhal haya trabajado toda esta semana con Hugo Sotelo, del filial, al que se unió su compañero Javi Domínguez, un central formado en la cantera del Real Madrid que el verano pasado se incorporó al Celta B procedente del Talavera.

Pacheta, que pierde a Machís y a Masip por lesión, destaca la pegada del Celta

El entrenador del Valladolid, José Rojo “Pacheta”, advirtió ayer, en rueda de prensa, que Iago Aspas “es un jugador que no solo cambia la dinámica del equipo, sino del club, porque es totalmente determinante” y, por tanto, habrá que prestarle especial atención mañana en Balaídos. “El Celta tiene un jugador que no lo tenemos casi nadie, como es Iago Aspas, pero es que además es un equipo muy organizado, con mucha llegada y mucho remate; que es alegre, y que tiene muchas cosas buenas”, añadió el técnico blanquivioleta al analizar a su próximo rival liguero. No será una salida fácil para los vallisoletanos, puesto que cuentan con las bajas de Anuar y Kenedy, más las de Jordi Masip y Darwin Machís, en las que ha incidido Pacheta, puesto que estos dos últimos son piezas clave para el Valladolid. Respecto a la lesión del meta catalán, comentó que le duele ver las imágenes de la entrada de Ayoze, que quedó impune, porque él sabe “cómo se puede entrar en una acción”, lo que es evitable y lo que no y, en este caso, ha supuesto que “se quede dos meses fuera del terreno de juego”, sin que haya habido ningún castigo para el que provocó la lesión.

“Es duro de ver y de entender, porque además es un jugador que estaba en un gran momento, y ahora va a estar de baja dos meses, por una acción que ni siquiera fue castigada, pero no queda otra que seguir diciendo las cosas claras, aunque no sirva para mucho”, precisó. Por tanto, será Sergio Asenjo el que sustituya al cancerbero catalán en el choque ante el Celta, según se desprende de las palabras del técnico burgalés, quien aseguró que “es el momento de Sergio Asenjo”, una vez ha podido entrenar ya, con total normalidad, en las últimas sesiones de trabajo. En cuanto a Machís, Pacheta detalló que “tiene molestias en el sóleo” que, hasta que no remitan, dejarán fuera de la convocatoria al jugador venezolano, si bien las sensaciones son “buenas”, y confía en que pueda volver ante el Espanyol. Pero considera que “hay alternativas” para poder hacer frente a este inconveniente.