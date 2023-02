La plantilla ve “excesiva” la sanción a Tapia

La sanción de tres partidos a Renato Tapia ha causado sorpresa y malestar en la plantilla del Celta, que considera “excesivo” e “injusto” el castigo al centrocampista peruano por su expulsión en San Sebastián. El futbolista, por su parte, se siente molesto con el club vigués por no presentar alegaciones al castigo que le impuso el miércoles el Comité de Competición. La polémica arbitral en Vigo tuvo ayer otro nuevo episodio al conocerse que De Burgos Bengoetxea regresará el domingo a Vigo para dirigir el Celta-Valladolid después de que el colegiado vasco fuese señalado a finales de diciembre por el celtismo debido a su polémica actuación ante el Sevilla.

La sanción a Tapia, como apuntaba ayer su compañero Carles Pérez, ha dejado la sensación en Vigo de que los árbitros no tratan igual a los clubes fuertes que a los débiles: “Puede que algunas veces tiren más para los de arriba que para los de abajo”, comentó el atacante catalán en rueda de prensa, tras desvelar que el vestuario se ha solidarizado con el peruano. “Creemos que es un poco injusto, tres partidos son demasiados. El equipo lo está apoyando y esperemos que pasen estos partidos rápido y regrese ya con nosotros”.

La expulsión del centrocampista del Celta en Anoeta se produjo horas antes de que el madridista Vinicius se encarase con el árbitro en El Sadar tras mostrarle una tarjeta amarilla. El brasileño salió indemne de un episodio en el que incluso llegó a insultar al colegiado. Tapia fue amonestado por pisar a un rival, protestó la tarjeta amarilla y vio la roja; para despedirse de Ortiz Arias con un “¡Qué prepotencia!”. Esa frase fue la que le costó dos de los tres partidos de sanción al jugador del Celta, que afrontaba así su primera expulsión desde que llegó a España en el verano de 2020.

El acta del colegiado no dejaba opciones al Celta para presentar una alegación con garantías suficientes de que prosperase y se le rebajase el castigo al peruano. El futbolista no lo entendió así y ayer se mostraba molesto y decepcionado por la inhibición del club en este asunto. Esperaba Tapia que desde A Sede peleasen por reducir el tiempo que le espera de castigo con la misma intensidad que él pelea los balones en el campo.

Movilización del celtismo

El celtismo, por su parte, ha tomado la iniciativa de convocar una protesta este domingo contra las actuaciones arbitrales. La federación de peñas facilitará a los aficionados que acudan a Balaídos cartulinas rojas para formar un gran mosaico en el estadio al inicio del primer y el segundo tiempo contra los polémicos arbitrajes y la sanción a Tapia. “Basta xa”, proclaman las peñas.

Ese día, regresará a Vigo el colegiado vasco de Burgos Bengoetxea, con un largo historial de actuaciones polémicas ante el Celta. La más reciente fue el pasado 28 de diciembre, ante el Sevilla. Le perdonó la tarjeta roja al defensa Ángel Carmona pocos minutos después de mostrarle una amarilla por una dura entrada a Cervi. El colegiado vizcaíno le concedió una hora más de juego a Carmona antes de expulsarlo en el minuto 86 por otra infracción. El equipo andaluz acabó igualando en el minuto 54 el gol de Gabri Veiga en el minuto 33.

En el acta del partido, De Burgos Bengoetxea constató las protestas de Luís Campos: “Una vez finalizado el encuentro y en el acceso al vestuario arbitral, una persona identificada por el delegado local como don Luís Filipe Hipólito Reis Pedrosa Campos, asesor externo del club, se ha dirigido a mí a voz en grito y en repetidas ocasiones: ‘!Muy malo, muy malo, el árbitro es muy malo!’”.

Ayer, Carles Pérez incidió en lo repetitivo de los errores arbitrales: “Es verdad que en el Celta hemos tenido muchos partidos que no nos han dado lo que creo que tocaba darnos”. A él, por ejemplo, no le han señalado ni uno de los penaltis que ha reclamado en las últimas jornadas.

Contentos y en “una buena dinámica”

El Celta prepara la cita del domingo contra el Valladolid (Balaídos, 16:15 horas), un rival directo y con los mismos puntos en la clasificación (24). Los célticos vienen de empatar en casa de la Real Sociedad en inferioridad numérica. Los blanquivioletas cayeron por la mínima en su visita al Betis (2-1). “El equipo está muy contento, creo que estamos en una buena dinámica. Venimos de realizar cuatro partidos muy buenos y sabemos de la importancia de este partido. El equipo está confiado y centrado cien por cien en llevarse los tres puntos”, comentó ayer Carles Pérez antes de hablar del próximo rival. “El Valladolid es un equipo que defiende bien, sobre todo en la fase defensiva, y presionan bastante arriba. Pero como cada equipo, tienen sus puntos débiles e iremos a aprovecharlos para poder ganar el partido”, explicaba el atacante del Celta, al que le faltan goles para completar sus buenas actuaciones por la banda derecha del ataque, donde el domingo podría encontrarse enfrente con el excéltico Olaza.

“Me gustaría quedarme en Vigo”, señala el catalán

Carles Pérez disfruta de la continuidad en el once del Celta desde la llegada del entrenador Carlos Carvalhal: ha sido titular en los cuatro últimos encuentros. “Me costó al principio porque no estaba jugando donde se me da bien. El nuevo míster me puso donde siempre he destacado. Me siento muy bien ahora y espero seguir creciendo.Creo que sí estoy cerca de mi mejor versión, pero puedo mejorar, lo estoy trabajando. Espero seguir creciendo y mejorando partido a partido”, dijo ayer el atacante catalán que se incorporó al equipo vigués el verano pasado procedente del Roma. Entonces, el Celta se reservó una opción de compra de unos 8 millones de euros. Aunque el futuro del jugador está en el aire, ayer se mostraba dispuesto a prolongar su etapa en el equipo celeste. “Me gustaría quedarme en Vigo. Quiero centrarme en terminar bien esta segunda vuelta. Estoy muy bien aquí, tanto con la gente como con la ciudad y la afición”, añadió Carles Pérez.