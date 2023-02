Sin Tapia en tres partidos

Carlos Carvalhal no podrá contar con Renato Tapia para los compromisos que el Celta afrontará ante el Valladolid, Osasuna y el Rayo Vallecano. El centrocampista peruano fue sancionado ayer con tres partidos debido a su expulsión el sábado en San Sebastián por menospreciar al árbitro después de que éste le mostrase una tarjeta amarilla por pisar a un jugador de la Real Sociedad. El club vigués asume la sanción al entender que carece de base legal para que prospere una alegación.

La Federación Española informó ayer de que el Comité de Competición castigó con un partido a Tapia por su expulsión en Anoeta, y con otros dos más por “actitudes de menosprecio o desconsideración” hacia el colegiado Ortiz Arias. El árbitro madrileño recogió en el acta del partido que Tapia fue amonestado por “pisar a un adversario de manera temeraria” en el minuto 74, y posteriormente vio la segunda tarjeta amarilla por “poner objeciones a una decisión mía, tras haber sido amonestado”. Además, en un anexo, Ortiz Arias señaló que el internacional peruano “una vez expulsado y estando aún sobre el terreno de juego se dirigió a mí en los siguientes términos: “¡Qué prepotencia!”.

Es la primera expulsión que sufre Tapia en España, a cuya Liga se incorporó en el verano de 2020 procedente del Feyenoord. El centrocampista peruano acumula 84 partidos con el equipo vigués en tres temporadas (77 de Liga y 7 de Copa). El sábado en Anoeta fue suplente. Entró en el campo en el minuto 68 en sustitución de Beltrán. Siete minutos después era expulsado por Ortiz Arias. El Celta afrontaba entonces media hora de partido en inferioridad numérica y con un gol en contra. Sin embargo, generó claras ocasiones y acabó empatando en el descuento con un autogol de Le Normand.

Diferentes criterios

Horas después, en el Osasuna-Real Madrid se vivía una situación parecida entre el árbitro y Vinicius. El brasileño era amonestado por “discutir con un contrario sin llegar a insultos ni a la amenaza”, según recogió en el acta del partido el colegiado Munuera Montero. Tras mostrarle la cartulina amarilla, el atacante del Real Madrid protestó de forma airada la decisión arbitral, como recogieron las cámaras de televisión. Sin embargo, sus reproches a Munuera Montero quedaron impunes y Vinicius completó el partido en El Sadar.

Las diferentes aplicaciones del reglamento en función del jugador que cometa la infracción o el club al que pertenezca ha generado indignación en parte del celtismo después de analizar las imágenes de las acciones de Tapia y de Vinicius. “¡Esto es un auténtico escándalo! Otros pueden gesticular, insultar gravemente a los árbitros que no pasa absolutamente nada. Hay muchas formas de adulterar la competición, esta sin duda es una de ellas”, difundía esta opinión en las redes sociales la peña Terra Celeste al conocer la dura sanción a Renato Tapia.

De hecho, la afición del Celta recuerda también que a Gonçalo Paciencia lo castigaron con un partido de suspensión por decir “muy mal” al árbitro al finalizar el duelo de la primera vuelta contra la Real Sociedad como queja por no extender el tiempo de descuento del partido. Como ahora, el club no consideró entonces presentar alegaciones y el delantero portugués se vio privado de jugar ante el Valladolid, el mismo rival que el domingo visita Balaídos y en el que Carvalhal no podrá contar con Renato Tapia por su expulsión en el Reale Arena. El peruano ha pagado caro un pisotón a un rival y su posterior desconsideración al árbitro que lo expulsó por protestar la primera cartulina amarilla.