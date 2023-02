Lucas Olaza (Montevideo, 1994) regresa a Balaídos el domingo con la camiseta del Valladolid para enfrentarse a un Celta al que perteneció durante dos años (de enero de 2019 a enero de 2021) y con el que disputó 65 partidos, anotó un gol y dio diez asistencias. Esta cita supondrá para el lateral zurdo el reencuentro con el que fue su equipo: “Tengo buen recuerdo de la afición. Cuando me fui me mostró mucho cariño y yo también se lo guardo por todo lo que me apoyaron. Pero ahora lo que importa es que estoy aquí y tenemos que sacar los partidos para alejarnos de la zona de abajo”.

No hubo más menciones en la rueda de prensa ofrecida ayer al equipo en el que se sentía a gusto pero que tuvo que abandonar por el desacuerdo económico con Boca Junior al finalizar la prórroga de su cesión en Vigo. Tras firmar por el Valladolid, Olaza estuvo media temporada cedido en el Elche, el curso pasado. En el presente, intenta abrirse un hueco en el once de Pacheta. Ha disputado 14 partidos, en los que acumula 1.050 minutos. Los cinco últimos ha sido titular de un equipo que se presenta en Balaídos con los mismos puntos que el Celta (24) y después de golear a los celestes en el estadio de Zorrilla en la primera vuelta (4-1). Considera Olaza que el equipo blanquivioleta “va por el buen camino”, a pesar de que su buena racha de 7 puntos en los tres anteriores encuentros se cortó ante el Betis, que se impuso 2-1 en un partido que, en opinión del lateral izquierdo, “fue bueno” y, al menos, merecieron sacar un punto del Benito Villamarín. “Fue una derrota dura, por el partido que hicimos. Lo hemos hablado y el equipo sabe que va por buen camino. Estamos trabajando y nos vemos bien para competir contra equipos buenos”, manifestó en rueda de prensa un Olaza que ha recuperado protagonismo en el juego del Valladolid. Es consciente de que el conjunto castellano, tras el parón por el Mundial de Catar, “no estaba muy bien”, pero “ahora se muestra de otra manera”, porque se les nota “más cómodos y sólidos, y mostrando buen fútbol en muchas partes”, aunque la plantilla es consciente de que “hay que conseguir resultados, porque la tabla está apretada”, empezando por el próximo encuentro ante el Celta. Cree que LaLiga es “muy competitiva” y que “todos los equipos pasan por altibajos”, de ahí que, con respecto al cuadro vigués, acudan a visitarlo con el máximo respeto, con ganas de seguir demostrando su progresión y “sabiendo que los mínimos detalles marcan la diferencia, ya que a todos los equipos les cuesta ganar”. Por ello es importante tratar de volver a puntuar lejos de Zorrilla, como ya hizo en el Reale Arena, aunque Olaza apunta que “jugar fuera, muchas veces se hace más complicado porque los equipos se suelen hacer fuertes en su feudo, por lo que habrá que hacer un partido muy serio para poder sacar los resultados lejos de casa”. Dijo que, en una liga “tan competida”, en la que “cualquier detalle puede decantar la balanza para un equipo u otro”, el que saca más provecho es el que “está concentrado durante todo el partido, desde el inicio hasta el pitido final”. Olaza también incidió en la fuerza del equipo blanquivioleta para conseguir los objetivos este ejercicio y, en este sentido, confirmó que “hay un grupo fenomenal en el que, juegue quien juegue, cuenta con el apoyo de todos, ya que hay una competencia sana”. “Estoy muy agradecido a todos los compañeros. Uno siempre trata de hacer bien su trabajo, tanto en el día a día como en los partidos, y este fin de semana tenemos un partido importante para demostrarlo”, matizó el zaguero suramericano. Preguntado por la lesión de Jordi Masip, comentó que el portero catalán “es un capitán y un compañero tremendo, un líder positivo para todos, porque siempre está ahí”. Y respecto al atacante canadiense Cyle Larin, señaló que les está dando “mucho”, partido tras partido, “en balón largo y en la finalización, y da aire cuando se queda los balones”. Ahora, en su banda, tiene por delante a Darwin Machís, de quien también habla maravillas, “porque desde el primer partido ha aportado mucho, se ha acoplado bien y tiene mucha influencia en el uno contra uno, dando profundidad”. Y a título personal, cree que el venezolano le da “más libertad” para poder asociarse con él, de ahí que Olaza asegure que se siente “bien” jugando a su lado.