A repetir once titular

En el viejo fútbol, los onces de los equipos se citaban de carrerilla, y en la actualidad todavía quedan entrenadores que sienten predilección por una alineación titular que solo varían por circunstancias ajenas a su voluntad, cuando se presentan lesiones o sanciones. El actual técnico del Celta se decanta por la variedad táctica y de jugadores, en función de las características del rival. Así, desde que llegó a Vigo en noviembre pasado, Carlos Carvalhal no ha repetido once titular de una semana a otra en las diez jornada de Liga que ha dirigido al conjunto celeste. El domingo, sin embargo, puede romperse esa tendencia.

Los mismos que jugaron de inicio en Anoeta el sábado pasado ante la Real Sociedad es muy probable que repitan contra el Valladolid en Balaídos. A la espera de que no se produzcan bajas en las cuatro sesiones de entrenamiento que Carvalhal ha programado para preparar la cita contra los vallisoletanos, el Celta podría presentarse el domingo en Balaídos con Iván Villar en la portería; Mingueza y Galán en los laterales, con Aidoo y Unai Núñez en el centro de la defensa; Beltrán, Gabri Veiga, Carles Pérez y Luca de la Torre en el centro del campo; mientras que Iago Aspas y Strand Larsen formarán la pareja de ataque.

Ese es el grupo por el que ha apostado últimamente el preparador de Braga, al menos desde la victoria en el Villamarín ante el Betis. No pudo repetir ese once ante el Atlético de Madrid por la sanción por tarjetas amarillas a Unai Núñez, pero volvió a confiar en los mismos la semana pasada en San Sebastián. De momento, la única baja conocida tras el partido contra la Real Sociedad es la de Renato Tapia, que espera entre uno y dos partidos de sanción por su expulsión en Anoeta. El internacional peruano, sin embargo, hace tiempo que perdió su continuidad en el once céltico, en el que aparece esporádicamente. Con Carvalhal ha sido titular en momentos puntuales: en cambios del sistema ya habitual (4-4-2) o por la baja de algún compañero de la medular o de la retaguardia.

En estos últimos partidos, Iván Villar se ha consolidado como portero titular tras la grave lesión de Agustín Marchesín. El guardameta de Aldán resiste por el momento la competencia del veterano Diego Alves, que llegó hace unas semanas como refuerzo tras la baja de Marchesín. Tras su buena actuación en Anoeta, Iván Villar se ha ganado el derecho a conservar la titularidad.

En la defensa tampoco se esperan cambios, teniendo en cuenta que Carvalhal no considera que Hugo Mallo pueda mejorar ahora mismo a Mingueza en el lateral derecho. En el otro costado, Galán ha mejorado tras su suplencia en Mallorca, mientras que Aidoo y Unai Núñez han ganado fiabilidad como pareja de centrales.

Lo mismo ocurre en el centro del campo, donde Carvalhal se ha decantado finalmente por una línea de cuatro con Beltrán y Veiga como pivotes, mientras que De la Torre y Carles Pérez parten desde los costados aunque el de San Diego es más asiduo que el catalán en la zona central del campo.

Aunque la llegada del veterano Seferovic ha elevado la competencia por jugar como delantero centro, Carvalhal continúa confiando en el joven Larsen como acompañante de Aspas. El noruego ha sido titular en los tres últimos partidos, aunque su entrenador lo ha relevado en la segunda parte para darle minutos a un Seferovic que en cada jornada que pasa se siente más acoplado al juego del Celta.

Con el once tipo que jugó en el Reale Arena de Donostia, el Celta ha plantado cara a rivales que ocupan la zona alta de la clasificación y contra los que sumó 7 de los 12 puntos en juego en las últimas cuatro jornadas. Ahora, a los célticos les esperan cuatro rivales de su potencial, pero no parece probable que Carvalhal modifique mucho el plan de juego ni las piezas de su once titular, salvo que le obliguen circunstancias ajenas a su voluntad. De momento, el técnico luso ha previsto cuatro entrenamientos para poner a punto el equipo que buscará la victoria ante el Valladolid.