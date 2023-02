Una brillante acción de estrategia en un saque de esquina permitió al Celta B imponerse al líder, el Alcorcón, y confirmar que el conjunto de Claudio Giráldez, a pesar de su tropiezo de la semana pasada en su visita al campo del Rayo Majadahonda (1-0), sigue de dulce.

Porque los vigueses sólo han caído en uno de sus nueve últimos compromisos -el ya mencionado de hace siete días-, sumando además siete triunfos en este periodo. Una increíble racha que ha llevado al filial céltico a pelear por los puestos de play off de ascenso.

Pero, además, la victoria ante el Alcorcón fue una nueva muestra de madurez de los pupilos de Claudio Giráldez. Primero, por el rival, ni más ni menos que el líder de la categoría. Y, después, por la forma de lograrla ya que el Celta B supo aguantar el buen inicio visitante y vivir sin el balón, mandar con la pelota cuando tuvo ocasión, disponer de ocasiones para haber cerrado antes el encuentro e, incluso, sufrir cuando fue necesario.

El Alcorcón saltó al césped de Balaídos dispuesto a demostrar su condición de primer clasificado y a abortar de raíz cualquier intento de rebelión de los vigueses. Así, los diez minutos iniciales fueron de intenso dominio de un conjunto visitante que tenía la pelota y, además, cuando la perdía apretaba mucho y my arriba para recuperarla lo antes posible.

Eso sí, el filial no vio seriamente comprometida su portería en ningún momento y con el paso de los minutos logró sacudirse la presión del Alcorcón.

Así, la primera oportunidad para los vigueses llegó al cuarto de hora, en una falta que forzó Miguel Rodríguez en la frontal del área y que Calderón disparó ligeramente alto. La segunda, a la media hora de la primera mitad, llegó tras un robo en las inmediaciones del área rival de un Celta B que incluso se permitía en este tramo de partido apretar arriba a su rival. En esta ocasión fue Losada el que probó suerte con un disparo que acabó mansamente en las manos de Jesús Ruiz.

A la tercera, como suele ocurrir, fue la vencida. Y llegó en un registro poco habitual y en el que no se prodigan en exceso los célticos: una acción de estrategia en un saque de esquina. En esta ocasión sorprendieron con un balón raso al primer palo que Raúl Blanco puso inmediatamente al punto de penalti, donde apareció Hugo Álvarez para enviar la pelota al fondo de la red.

El partido se reanudó tras el intermedio con una clara ocasión del Celta B. Pero Miguel, tras un gran servicio desde la derecha de Iker Losada, remató alto cuando casi se cantaba ya un gol que podría haber dado mucha tranquilidad a los locales.

No fue una acción aislada. El conjunto de Claudio Giráldez había vuelto al campo con la firme intención de poner tierra de por medio en el marcador, generando muchas dudas a un Alcorcón que, aun así encontró la cabeza de Castro en un saque de esquina para inquietar a la grada de Balaídos.

Pese a todo, las mejores ocasiones eran para el filial céltico, que pudo cerrar el choque en sendos disparos casi idénticos de Losada. El primero, más colocado, rozó el palo por su parte exterior y el segundo, más potente, encontró una prodigiosa mano de Jesús Ruiz.

La salida al campo de Addai, un extremo rápido y habilidoso, complicó algo la vida al Celta B aunque más por sensación que por peligro real. Además, San Bartolomé, nada más entrar al campo, disponía de la oportunidad más clara de toda la segunda mitad para firmar el 2-0. Pero se entretuvo en exceso a la hora de definir, permitiendo la llegada de un defensor a taponar su disparo.

Como no podía ser de otra forma, el Alcorcón empujó en los instantes finales pero los vigueses supieron apretar los dientes y no sufrir en exceso. Salvo en el último suspiro de la prolongación, momento en el que tuvo que aparecer Christian Joelen un disparo de Iago López que cerró un triunfo de prestigio que deja al Celta B a las puertas del play off.

Ficha técnica

CELTA B: Christian Joel; Carrique, Javi Dómínguez, Sergio Barcia, Medrano; Hugo Álvarez (Hugo Sotelo, min.83); Calderón (San Bartolomé, min.76), Damián, Raúl Blanco (Tincho, min.63), Miguel Rodríguez (Lautaro, min.76) e Iker Losada (Pablo Durán, min.83).

ALCORCÓN: Jesús Ruiz, Víctor (Berto, min.82), Castro, J.C. Babín, Morillas; Mosquera, Javi Lara (Yago Paredes, min.82), Ernesto (Iago López, min.61), Juanma Bravo (Iago López, min.61), A. Bustos (Addai, min.70) y Chiki.

GOL: 1-0, min37: Hugo Álvarez.

ÁRBITRO: Germán Cid Camacho (comité castellano leonés). Amonestó por el conjunto local a Barcia y por el visitante a Castro y expulsó con tarjeta roja directa a Claudio Giráldez (min.92).

INCIDENCIAS: Vigésimo cuarta jornada Grupo 1 Primera Federación. Abanca Balaídos. 1.000 espectadores.