La cuenta pendiente de Carles Pérez

Carles Pérez se ha convertido, de un tiempo a esta parte, en una pieza clave para Carlos Carvalhal. El vallesano ha ganado protagonismo en el equipo y en el juego y es uno de los jugadores del plantel que más ha progresado en su rendimiento desde que el técnico portugués se hizo cargo del Celta. Solo el gol se le resiste. Carles no ha marcado tras 994 minutos sobre el terreno de juego, aunque corteja el gol casi en cada partido. Once veces ha descerrajado su potente zurda contra la portería rival. Sin éxito. Y cuando el balón ha querido entrar, el VAR lo ha anulado, como ocurrió antes de cumplirse el primer minuto de juego en la reciente visita del Athletic a Balaídos tras pegarle el balón en el brazo en la acción previa a la carrera que le dejó mano a mano frente a Unai Simón.

Si no ha sido el VAR, se ha interpuesto en su camino el portero (Bono, Oblak y Reina últimamente) o el balón se le ha marchado fuera por cuestión de pocos centímetros. El de Granollers, sin embargo, ha ofrecido buenas prestaciones en el último pase, con tres asistencias. Es el tercer máximo asistente del equipo, junto a Iago Aspas y Strand Larsen, con tres pases de gol. Junto a Veiga y Luca de la Torre, Carles conforma ahora el ataque titular del Celta. No le ha resultado fácil llegar esta aquí, como él mismo sospechaba cuando apostó por el conjunto vigués para reactivar su carrera en LaLiga. “Sabía que las cosas no me iban a caer del cielo por venir de la Roma. Las cossa se han de ganar en los entrenamientos”, confesaba el jugador en una entrevista con este diario.

Carles Pérez ha dispuesto de minutos en 20 de los 21 compromisos ligueros disputados hasta la fecha –-se perdió únicamente la visita al Martínez Valero tras jugar tres días antes en la Copa 90 minutos contra el Espanyol–, pero solo ha sido titular en la mitad de ellos. El vallesano ha alternado los papeles de titular y revulsivo. Coudet lo empleó mayoritariamente para intentar agitar el partido desde el banquillo, mientras que para Carvalhal Carles ha sido casi siempre una apuesta de partida, incluso cuando el Celta ha jugado con línea de cinco defensas. El preparador luso le ha otorgado la titularidad en cinco de los nueve partidos que ha dirigido, amén de los tres de Copa, en los que Carles ha aportado dos goles. Por primera vez en la temporada, el catalán encadena tres partidos como titular con 80 minutos sobre el césped y lo ha hecho con sus mejores prestaciones del curso, aportando verticalidad, desborde y tiro, además de asistir a Larsen en el golazo que abrió el marcador (y finalmente resultaría decisivo para el triunfo celeste) en el Benito Villamarín.

La posición de Carles ha variado, según el entrenador o el dibujo empleado por el Celta. Coudet lo alternó como extremo derecho y en punta, en los primeros partidos, acompañando a Iago Aspas. Carvalhal lo ha utilizado en el flanco diestro, más o menos retrasado, en función del esquema de juego elegido. “Puede jugar en banda o como interior derecho”, explicaba el técnico luso cuando se le preguntó en qué posición prefería que jugase el vallesano. Pero ha sido como extremo derecho, sobre todo en los últimos tres encuentros como titular y en la segunda parte del duelo ante el Villarreal, en los que el catalán ha ofrecido su versión más afilada.

El futuro de Carles Pérez en el Celta es ahora mismo incierto. El club pagó el pasado verano a la roma 1 millón de euros a la Roma por hacerse con sus servicios a préstamo y dispone de una opción de compra por 10 millones para adquirir al jugador en propiedad al final de la temporada. “Ojalá tengamos que pagarlos”, ha dicho Carlos Mouriño, que valora de forma muy especial la fuerte apuesta que el futbolista hizo para fichar por el Celta, rechazando al resto de sus pretendientes. Carles comienza a responder a las altas expectativas generadas con su fichaje. El catalán se consolida en la titularidad, progresa en su rendimiento y aporta verticalidad y filo. Solo el gol está por llegar.

Javi Galán vive sus mejores momentos

No solo Carles Pérez está viviendo un momento dulce en el Celta. Javi Galán está firmando sus mejores minutos después de un discreta primera vuelta, que el pacense cerró con una única asistencia (a Paciencia en el primer partido de Liga). El lateral extremeño es uno de los jugadores que más regates realizan en LaLiga aunque la vistosidad de su juego no se estaba traduciendo en jugadas decisivas o asistencias y tampoco ha aportado goles, ni esta temporada ni la precedente. Pese a ello su rendimiento está claramente al alza. El segundo tiempo firmado para el Atlético fue memorable y parece que ha alcanzado un alto grado de complicidad por su banda con Luca de la Torre, rescatado del ostracismo por Carvalhal, una sociedad que puede aportar importantes réditos al equipo a corto plazo.