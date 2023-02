A por la tercera victoria consecutiva

Balaídos recibe esta tarde a uno de los clásico de LaLiga: el Atlético de Madrid, que marcha en la cuarta posición y que intentará mantener su extraordinaria racha de victorias ante un Celta (una derrota de los rojiblancos en los 14 últimos duelos) que tratará de ofrecerle a su afición la tercera victoria consecutiva –tras superar al Athletic Club (1-0) y al Betis (3-4)–, pero con la baja del zaguero vasco Unai Núñez por sanción. El veterano portero Diego Alves y el canterano Hugo Sotelo son las novedades de la convocatoria de Carlos Carvalhal, en la que también aparece Seferovic: el fichaje de enero de los célticos que jugó unos minutos en el Villamarín dejando muy buenas sensaciones y que hoy espera estrenarse en un Balaídos que, como sugería el técnico bracarense en la previa, tiene que volcarse con el equipo para superar a un rival en el que brilla con luz propia un Antoine Griezmann que libre de ataduras tácticas maneja el juego ofensivo rojiblanco.

Para superar a un rival al que no gana desde el 1 de septiembre de 2018 (2-0), con Mohamed en el banquillo céltico, el equipo que ahora entrena Carvalhal tendrá que estar al “cien por cien”, según apuntaba a este diario Óscar Mingueza, que se presenta como el principal candidato para suplir a Núñez en el eje de la defensa, mientras que el resto del once no variará posiblemente del que se presentó ante el Betis el sábado pasado.

Con Mingueza en el eje de la defensa, el lateral derecho será ocupado probablemente por un Kevin Vázquez al que Carvalhal ha dado más minutos en las últimas jornadas que a un Hugo Mallo que estuvo a punto de marcharse al Atlético Mineiro con Coudet en el mercado de fichajes de invierno. En la portería repetirá Iván Villar. Esa fue la única pieza del once que ayer confirmó el técnico del Celta, que seguirá contando con Aidoo en el centro de la defensa y con Galán por el costado izquierdo.

El equipo vigués repetirá seguramente el 4-4-2 como dibujo táctico, con un centro del campo en el que Beltrán y Gabri Veiga ocuparán la zona central, mientras que Luca de la Torre y Carles Pérez se moverán por los costados, para servir balones a Larsen y a Aspas, que repetirán como pareja de atacantes.

Enfrente les espera un Atlético de Madrid que ha mejorado en su trayectoria irregular que le ha llevado a la cuarta posición. El equipo de Simeone se presenta en Vigo con la plantilla al completo, en la que demasiados futbolistas no acaban de alcanzar su mejor forma. Así, el conjunto colchonero ha dejado de ser una alternativa al Real Madrid y al Barcelona y este curso incluso ha sido superado por una Real Sociedad que le aventaja en cuatro puntos.

Sin embargo, los de Simeone son un rival muy complicado habitualmente para el Celta, que en la primera vuelta cayó por goleada en el Metropolitano (4-1). A pesar de ceder un empate en casa ante el Getafe, el cuadro madrileño se presenta en Vigo con todo su arsenal y con la idea de alinear un once afilado, en el que Llorente ocupará el extremo derecho, en detrimento de Correa, con Morata en la punta y Griezmann escorado a la izquierda pero moviéndose entre líneas. Oblak estará escoltado por cuatro defensas: Nahuel Molina, Savic, Hermoso y Reinildo. El capitán, Koke, aparecerá como mediocentro, con De Paul y el joven Barrios en los costados. Y en la recámara, Simeone cuenta con otro once de gran valor en el mercado como pueden ser Memphis Depay, Saúl Ñíguez, Ángel Correa, Carrasco, Lemar, Kondogbia, José María Giménez o Reguilón.

Las jugadas a balón parado serán uno de los recursos que intentará explotar el Atlético de Madrid para dominar el marcador ante un Celta que llega a la cita con las baterías cargadas de optimismo después de su gran actuación ante el Betis. A pesar de sumar diez puntos en lo que va de 2023, que le convierten en el segundo mejor equipo de LaLiga en este tramo del campeonato, el Celta necesita la tercera victoria consecutiva para seguir abriendo brecha con los puestos de descenso, pues los rivales directos aprietan.