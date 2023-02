Carvalhal: “El fútbol es como jugar al gato y al ratón”

El fútbol es un juego que admite infinidad de interpretaciones y referencias, desde las bélicas a las ajedrecísticas. El entrenador del Celta suele recurrir a metáforas de animales para explicar determinadas situaciones. Para justificar su apuesta en los minutos finales por jugadores como Kevin, Solari o Cervi, el portugués apela a las aves de corral. “Son como gallinas, que pican y pican, sin cesar, para impedir que se mueva el rival”, explicaba Carvalhal tras los minutos finales que le había concedido a los tres futbolistas para impedir que el Athletic Club pudiese empatar en Balaídos.

Ayer, el técnico del Celta se refirió a la fábula de La Fontaine del gato y el ratón, en la que el cuentista francés habla sobre la prudencia y no creerse todas las promesas que pueda hacer alguien. Y esta nueva referencia sobre el mundo animal era para referirse al partido de esta tarde contra el Atlético de Madrid y cómo afronta cada partido el Celta desde que se hizo cargo del equipo vigués.

“Nuestra identidad es la versatilidad táctica que tenemos. Esto nos permite cambiar de estructura puntualmente y nunca perder esa identidad. Siempre pensamos que podemos sorprender a los rivales. El fútbol es un poco como jugar al gato y al ratón”. Y desde esa idea, Carvalhal nunca revela sus planes en las previas de los partidos.

Ayer, la única confirmación que hizo es que Iván Villar será el portero titular, como adelantó tras el buen trabajo de morracense ante el Betis. Desde hace unos días, el Celta cuenta con el veterano Diego Alves, que pasó por el Valencia y el Almería antes de regresar a Brasil y ganar títulos con el Flamengo. A partir del lunes, dejó caer el técnico bracarense, ambos guardametas competirán en igualdad de condiciones por la titularidad en San Sebastián.

La otra confirmación del entrenador céltico era ya conocida tras el acuerdo del Comité de Competición: “Tenemos la baja de Unai Núñez (vio la quinta tarjeta amarilla en el Villamarín). Tenemos soluciones. Me gustaría obviamente contar con él, pero al no estar va a jugar otro futbolista en esa posición. Tenemos varias soluciones y va a estar un jugador que sabemos con certeza que va a hacerlo muy bien”. Entre las opciones no se encuentra Hugo Mallo, que lleva dos partidos en el banquillo. Carvalhal no quiso pronunciarse sobre cómo veía de ánimos al capitán céltico: “Se lo tienes que preguntar a él. Está entrenando normal, esforzándose al cien por cien”, zanjó sobre Mallo.

Se extiende Carvalhal, en cambio, en analizar al rival de eta tarde en Balaídos, donde espera el apoyo incondicional del celtismo: “Tenemos un gran respeto por el Atlético de Madrid porque es un gran equipo, con grandísimos jugadores y un grandísimo entrenador. Va a ser un partido extremadamente difícil y vamos a necesitar mucho el apoyo del público. Los argumentos para ganar al Atlético tienen que ser diferentes a los que utilizamos contra el Betis. Debemos tener mayor capacidad para no perder el balón porque el contrario es muy fuerte en la transición ofensiva. El momento de perder el balón puede ser crucial. El Atlético defiende muy bien y con muchos jugadores. Nosotros necesitaremos aprovechar las poquísimas debilidades del rival”. En esta ocasión, el ratón celeste buscará ganarle la partida al gato rojiblanco.

Y sobre el fichaje del Celta en el mercado de invierno, el suizo Seferovic, el preparador bracarense se mostró ilusionado. “Se nos hizo la boca agua ante el Betis porque entró muy bien, la gente ya se empieza a dar cuenta de que va a ser un jugador diferencial”, agregó.

Espera recuperar al mejor Paciencia

Carvalhal reveló ayer que Gonzalo Paciencia está siendo tratado por los recuperadores para superar un problema físico que arrastra desde hace tiempo. “Cuando llegué, Paciencia tenía una limitación física en la pierna que no le permitía estar al cien por cien. Hablamos con él, estamos haciendo trabajo desde hace dos semanas y se notan las diferencias. Percibo que está mucho más cerca del Gonzalo que yo conozco y que tiene un nivel muy alto comparándolo con el de 15 días atrás”, dijo Carvalhal. El portugués también elogió a Gabri Veiga: “Es un chico inteligente, muy estable, más estable de lo que es normal en un chico con todo el ruido. Eso acredita que llegará lejos. Tiene esa capacidad de estar concentrado y enfocado en su trabajo. Es un jugador que abre muy bien las líneas y eso hace que tenga unas características fuera de lo normal”, proclamó el técnico.